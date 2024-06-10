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Spor
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Her yerden milyon eurolar fışkırıyor! Fenerbahçe'nin Mourinho'ya sunduğu transfer bütçesini açıkladı: Bu iddia ortalığı kasıp kavurur…

2024-06-10 13:59:56
Her yerden milyon eurolar fışkırıyor! Fenerbahçe'nin Mourinho'ya sunduğu transfer bütçesini açıkladı: Bu iddia ortalığı kasıp kavurur…

Fenerbahçe'de başkanlık seçimini Ali Koç'ın kazanmasının ardından gözler transfere çevrildi. Jose Mourinho'nun da arkadaşı olduğu bilinen menajer Victor Becali, sarı-lacivertlilerin transfer bütçesiyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Becali ayrıca Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin futbolcu oğlu Ianis Hagi'nin de Fenerbahçe'nin gündemine gelebileceğini belirtti.

#1
Foto - Her yerden milyon eurolar fışkırıyor! Fenerbahçe'nin Mourinho'ya sunduğu transfer bütçesini açıkladı: Bu iddia ortalığı kasıp kavurur…

Rumen basınından Fanatik'e konuşan Victor Becali, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun Ianis Hagi'ye her zaman bir ilgisi olduğunu belirtti.

#2
Foto - Her yerden milyon eurolar fışkırıyor! Fenerbahçe'nin Mourinho'ya sunduğu transfer bütçesini açıkladı: Bu iddia ortalığı kasıp kavurur…

Becali, Fenerbahçe'nin Ianis Hagi için somut bir adım atmadığını ifade ederken Mourinho'nun futbolcuyu istemesi durumunda Fenerbahçe'nin harekete geçebileceğini belirtti.

#3
Foto - Her yerden milyon eurolar fışkırıyor! Fenerbahçe'nin Mourinho'ya sunduğu transfer bütçesini açıkladı: Bu iddia ortalığı kasıp kavurur…

Becali ayrıca Fenerbahçe'nin trnasfer bütçesiyle ilgili de çarpıcı bir iddia ortaya attı. Becali, Mourinho'ya 100 milyon euro transfer bütçesi verildiğini belirtti.

#4
Foto - Her yerden milyon eurolar fışkırıyor! Fenerbahçe'nin Mourinho'ya sunduğu transfer bütçesini açıkladı: Bu iddia ortalığı kasıp kavurur…

Rumen menajer yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe rekor bir bütçe verdi. Çok ama çok değerli oyuncular getirecek." dedi. Becali açıklamasının devamında, "Mourinho, 100.000.000 euronun üzerinde oyuncu getirecek." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Her yerden milyon eurolar fışkırıyor! Fenerbahçe'nin Mourinho'ya sunduğu transfer bütçesini açıkladı: Bu iddia ortalığı kasıp kavurur…

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