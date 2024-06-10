2024-06-10 13:59:56 Her yerden milyon eurolar fışkırıyor! Fenerbahçe'nin Mourinho'ya sunduğu transfer bütçesini açıkladı: Bu iddia ortalığı kasıp kavurur…
Fenerbahçe'de başkanlık seçimini Ali Koç'ın kazanmasının ardından gözler transfere çevrildi. Jose Mourinho'nun da arkadaşı olduğu bilinen menajer Victor Becali, sarı-lacivertlilerin transfer bütçesiyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Becali ayrıca Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin futbolcu oğlu Ianis Hagi'nin de Fenerbahçe'nin gündemine gelebileceğini belirtti.