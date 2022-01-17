2022-01-17 08:38:35 Her şeyi bilen Simpsonlar'ın 2022 öngörüsü olay!
Daha önceki dünyada meydana gelen olayların birçoğunu geçmişte işleyen Simpsonlar yeniden gündeme geldi.
Daha önceki dünyada meydana gelen olayların birçoğunu geçmişte işleyen Simpsonlar yeniden gündeme geldi.
Simpsonlar, yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle gündeme damga vuruyor. Dizinin 2022 öngörüleri ortaya çıktı.
Geçtiğimiz yıllara damga vurmayı başaran The Simpsons animasyon dizisi bugüne kadar birçok olayı önceden bildi ve seneler öncesinden yayınladı.
32 yıldır ekranlara gelen ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan dizi, Disney’in Fox’u satın alması, Trump’ın başkanlığı, Kamala Harris’in başkanlığı, Kolomb heykelinin başının kesilmesi bilmişti.
Dizi ayrıca akıllı saatler, ebola virüsü, korona virüsü, eski Beatles mektubu, 11 Eylül Saldırıları ve Lady Gaga’nın Super Bowl’da havaya uçması gibi olayları bilmişti.
The Simpsonlar’ın 2022 yılında gerçekleşmesi muhtemel tahminleri belli oldu.
The Simpsonlar’da yayınlanan bir bölümde postacının getirdiği bir gönderi açıldığında kişilerin karşısına hologram çıkıyor.
Teknolojik gelişmeler göz önüne aldığında serinin hayranları hologramlı postaların insanlık için uzak bir ihtimal olmadığını düşünüyor.
Simpsonlar dizisinde gösterilen cihaz bebeğin söylediklerinin yetişkinler tarafından anlaşılmasına yardımcı oluyor.
2022 yılı için bu icat konusunda bilim insanlarının harekete geçeceği öngörülüyor.
2019 yılından itibaren dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının başlangıcını öngören Simpsonlar bu sefer de bitişine ilişkin tahminleri gündeme geldi.
Popüler animasyon dizisine göre salgın 2022 yılında insanlığın hayatından çıkacak.
Simpsonlar, Homer ve Marge'ın VR gözlükleri ve besleme tüplerinin yardımıyla kendilerini şımarttıkları bir bölüme ev sahipliği yapıyor.
Bölüm 2030 yılını anlatsa da insanlar daha yakın bir gelecekte sanal gerçeklik yemeklerinin piyasada olacağını tahmin ediyor.
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