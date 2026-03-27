Her şey göz göre göre yaşandı: 100 milyon dolarlık altın rezervine çöküldü
Haydut ABD'nin İçişleri Bakanı Doug Burgum, Venezuela’dan 100 milyon dolarlık fiziki altına çöktüklerini resmen itiraf etti.
Haydut ABD'nin İçişleri Bakanı Doug Burgum, Venezuela’dan 100 milyon dolarlık fiziki altına çöktüklerini resmen itiraf etti.
ABD İçişleri Bakanı Doug Burgum, Venezuela'dan 100 milyon dolar değerinde fiziki altın getirdiklerini söyledi.
Burgum, petrol ve madencilik sektöründen yöneticilerle birlikte Venezuela'yı ziyaret ederek geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile bir araya gelmişti.
Venezuela dönüşü Burgum, Houston'da düzenlenen S&P Global'in konferansında enerji sektörü yöneticilerine, "Venezuela ile Amerika arasında 20 yılı aşkın süredir değerli metal sevkiyatı yapılmamıştı. İki günün sonunda, 100 milyon dolarlık altın getirebildik; fiziksel olarak, altın. ABD'li rafineriler bu altını ticari ve tüketici amaçlı kullanacak" dedi.
