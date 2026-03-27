Her şey göz göre göre yaşandı: 100 milyon dolarlık altın rezervine çöküldü
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Her şey göz göre göre yaşandı: 100 milyon dolarlık altın rezervine çöküldü

Haydut ABD'nin İçişleri Bakanı Doug Burgum, Venezuela’dan 100 milyon dolarlık fiziki altına çöktüklerini resmen itiraf etti.

Foto - Her şey göz göre göre yaşandı: 100 milyon dolarlık altın rezervine çöküldü

ABD İçişleri Bakanı Doug Burgum, Venezuela'dan 100 milyon dolar değerinde fiziki altın getirdiklerini söyledi.

Foto - Her şey göz göre göre yaşandı: 100 milyon dolarlık altın rezervine çöküldü

Burgum, petrol ve madencilik sektöründen yöneticilerle birlikte Venezuela'yı ziyaret ederek geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile bir araya gelmişti.

Foto - Her şey göz göre göre yaşandı: 100 milyon dolarlık altın rezervine çöküldü

Venezuela dönüşü Burgum, Houston'da düzenlenen S&P Global'in konferansında enerji sektörü yöneticilerine, "Venezuela ile Amerika arasında 20 yılı aşkın süredir değerli metal sevkiyatı yapılmamıştı. İki günün sonunda, 100 milyon dolarlık altın getirebildik; fiziksel olarak, altın. ABD'li rafineriler bu altını ticari ve tüketici amaçlı kullanacak" dedi.

resat,

ikinci dünya savaşından sonra ,gavurların kurduğu başını abd nin çektiği ,eşkiya şebekesi sisteminin iki ana hususu vardır ,ilki soygun ,gasp tır, bunu temin için gerekli silah ve güçte ikincisidir ,,

Dürüst

Hatırlarsanız Daltonlar diye bir çizgi film vardı. İşte ABD tam bunu yapıyor. Hırsızlık yapıyor sonunda bütün dünyanın kin ve nefretini üzerine çekiyor 250 yıllık bir ulkesin ey ABD eninde sonunda sende çökeceksin az kaldı bu sapık İtrail senide kendisi ile batiracak....
