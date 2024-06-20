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Her şey bir kaza ile başladı! Hukuk mücadelesinin böylesine az rastlanır

2024-06-20 16:24:35
Her şey bir kaza ile başladı! Hukuk mücadelesinin böylesine az rastlanır

Konya'da yaşayan biri otizmli, diğeri kaza sonrası engelli kalan 3 çocuk annesi Gülistan Sarkurt (39), 10 yıl önce oğlu Canberk'in geçirdiği trafik kazasının ardından yaşadığı hukuksal problemler nedeniyle bir karar verdi hukuk okumaya başladı.

#1
Foto - Her şey bir kaza ile başladı! Hukuk mücadelesinin böylesine az rastlanır

KTO Karatay Üniversitesi'nde 4 yıl önce eğitimine başlayan Sarkurt, büyük bir başarıya imza attı. Sarkurt, çalışmanın karşılığını alarak okuldan bölüm birincisi olarak mezun oldu. Çok mutlu olduğunu ifade eden Sarkurt, "Benim için zordu ama başardım. Hem evime hem ailemle ilgilenip hem de derslerime çok çalıştım. Kendimden çok feragat ettim ama buna değdi. İnsan isterse her şeyi başarabilir. Bundan sonra başarılı bir avukat olmak istiyorum" dedi.

#2
Foto - Her şey bir kaza ile başladı! Hukuk mücadelesinin böylesine az rastlanır

Gülistan ve Gökhan Sarkurt (41) çifti 19 yıl önce hayatlarını birleştirdi. Çiftin bu evliliklerinden Canberk (18), Berat Kaan (16) ve Yiğit İbrahim (7) adını verdikleri 3 çocukları dünyaya geldi. Berat Kaan'a henüz 2 yaşındayken otizm tanısı konuldu. Bunun üzerine 10 yıl öncede büyük oğulları Canberk'e kamyon çarptı. Ağır yaralanan Canberk aylar süren tedavi ve ameliyatlara rağmen engelli kaldı. Kaza nedeniyle Sarkurt ailesi yıllarca hukuk mücadelesi verdi. Bu mücadele 9 yılda tamamlanabildi.

#3
Foto - Her şey bir kaza ile başladı! Hukuk mücadelesinin böylesine az rastlanır

Gülistan Sarkurt, dava süreçleri devam ederken hukuksal anlamda yıpranmışlığın verdiği durumla hukuk okumaya karar verdi. KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Gülistan Sarkurt, henüz ilk senesinde bölüm birincisi oldu. İleriki yıllarda da bu başarısını sürdüren Sarkurt, bir gururu daha yaşadı. Sarkurt, 3.55 ortalama ile bölüm birincisi olarak mezun olmayı başardı. Gülistan Sarkurt, bu mutluluğunu eşi ve çocukları ile paylaştı.

#4
Foto - Her şey bir kaza ile başladı! Hukuk mücadelesinin böylesine az rastlanır

Çok çalışıp, emek verdiğini belirten Gülistan Sarkurt, duygularını SABAH'a anlattı. Sarkurt, "Benim için çok zorlu bir süreçti. Çünkü ilgilenmem gereken bir eşim, çocuklarım ve evim vardı. Ama çalışarak hepsinin üstesinden geldim. Bu konuda eşim ve çocuklarım da bana çok büyük destek oldu. Bana çok fazla iş bırakmayarak, ders çalışmamı sağlayıp hep benim yanımda oldular. Zor bir bölüm ancak istedim ve başardım. Çok mutluyum. Bir ev kadının bir annenin hatta bir insanın isteyipte başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığının kanıtıdır bu. İnşallah genç kardeşlerimi de örnek olmuşumdur. Bundan sonra önümde uzun bir yol var. Başarılı bir avukat olmak istiyorum" dedi. Eşiyle gurur duyduğunu belirten Gökhan Sarkurt, "Kelimelerle anlatılmaz. Eşimin adı bölüm birincisi olarak anons edildiğinde büyük bir gurur yaşadım. Biz elimizden geldiğince destek olduk ama eşim bunu çok çalışarak hak etti. Bundan sonra da yanında olmaya destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. (Kaynak: Sabah)

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