Her şey bir kaza ile başladı! Hukuk mücadelesinin böylesine az rastlanır

Çok çalışıp, emek verdiğini belirten Gülistan Sarkurt, duygularını SABAH'a anlattı. Sarkurt, "Benim için çok zorlu bir süreçti. Çünkü ilgilenmem gereken bir eşim, çocuklarım ve evim vardı. Ama çalışarak hepsinin üstesinden geldim. Bu konuda eşim ve çocuklarım da bana çok büyük destek oldu. Bana çok fazla iş bırakmayarak, ders çalışmamı sağlayıp hep benim yanımda oldular. Zor bir bölüm ancak istedim ve başardım. Çok mutluyum. Bir ev kadının bir annenin hatta bir insanın isteyipte başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığının kanıtıdır bu. İnşallah genç kardeşlerimi de örnek olmuşumdur. Bundan sonra önümde uzun bir yol var. Başarılı bir avukat olmak istiyorum" dedi. Eşiyle gurur duyduğunu belirten Gökhan Sarkurt, "Kelimelerle anlatılmaz. Eşimin adı bölüm birincisi olarak anons edildiğinde büyük bir gurur yaşadım. Biz elimizden geldiğince destek olduk ama eşim bunu çok çalışarak hak etti. Bundan sonra da yanında olmaya destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. (Kaynak: Sabah)