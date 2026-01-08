Her şey bir anda oldu! AK Parti kurucu üyesinin şirketi Koç Holding ve Sabancı'yı solladı

Kiler Holding’de, Ak Parti kurucusu ve ilk dönem milletvekillerinden Vahit Kiler’in ve Ümit Kiler ile Nahit Kiler’in yüzde 26.33’er payı bulunuyor. Fakat dünyada zenginler listesi, Elon Musk için de Jeff Bezos için de, Warren Buffet için de hisse senetleri değeri üzerinden yapıldığı için, Türkiye’de de bugün itibarıyla en zengin Kiler Ailesi demek öyle kabul etmek gerekiyor.