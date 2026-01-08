  • İSTANBUL
Her şey bir anda oldu! AK Parti kurucu üyesinin şirketi Koç Holding ve Sabancı'yı solladı
Hisse fiyatındaki sert yükselişle bir anda zirveye oturan şirket öne çıkmaya başladı. Koç ve Sabancı geride bırakıldı, herkes Kiler Holding'i konuşuyor.

Borsada rekor yükselişlerle dikkat çeken Kiler Holding’in piyasa değeri 16,4 milyar dolara ulaştı. Hisse fiyatındaki sert yükselişle birlikte Kiler Ailesi, Koç ve Sabancı’yı da geride bırakarak “Türkiye’nin en zenginleri” listesinde zirveye oturdu.

Haberhürriyeti'nden Ercan İnan'ın haberine göre, Borsa’da üst üste tavan rekorları kıran Kiler Holding, tam tamına 16 milyar 471 milyon dolarlık piyasa değerine ulaştı. Bu değer ile Kiler Holding’in ortağı Kiler ailesi şu an Türkiye’nin en zenginleri olarak görünüyor.

Kiler Ailesi, Koç ve Sabancı’yı geçmekle kalmadı, ikisinin toplamını da solladı. Borsa’da halen Sabancı Holding 4.4 milyar dolar üzerinden, Koç Holding ise 10.7 milyar dolar üzerinden fiyatlanıyor. Yani Koç ve Sabancı’yı toplasanız da bir Kiler Holding etmiyor.

Kiler Holding hisse senedi fiyatı 2025 yılının başında 32-33 lira seviyesinde işlem görüyordu. Son aylarda müthiş bir tempo yakalayan hisse son olarak 436 liraya ulaştı. 1 yılda 14 kata yakın değer kazanan hisse holdingin piyasa değerini de 16.47 milyar dolara taşıdı.

Kiler Holding’de, Ak Parti kurucusu ve ilk dönem milletvekillerinden Vahit Kiler’in ve Ümit Kiler ile Nahit Kiler’in yüzde 26.33’er payı bulunuyor. Fakat dünyada zenginler listesi, Elon Musk için de Jeff Bezos için de, Warren Buffet için de hisse senetleri değeri üzerinden yapıldığı için, Türkiye’de de bugün itibarıyla en zengin Kiler Ailesi demek öyle kabul etmek gerekiyor.

Kiler Holding’in iştirakleri incelendiğinde Kütahya Şeker, Tureks Turizm, Kiler GYO, Doğu Aras Enerji, Ekol Girişim, Global Anadolu Enerji, Biskon Yapı, KLR Elektrik, Beyaz Çınar Yapı ilk dikkati çekenler. Bu iştiraklerin bazıları da halka açık. Örneğin Tureks 177 milyon dolar, Kiler GYO da 202 milyon dolar fiyatla değerleniyor. Bu şirketlerin hisseleri de zaman zaman Borsa’nın en çok marj açan, yani sert hareket yapan hisseleri olarak da biliniyor.

