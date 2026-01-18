Her masada varız! Türkiye'den aldıkları silahlarla pek çok şehri kurtardılar, AMAZON 4×4 kameralara takıldı

Türk platformlarının, kullanıcı kim olursa olsun sahadaki dayanıklılığı ve ateş gücü nedeniyle tercih edilmelerinin bir klasik haline geldiği gözlemleniyor. Özellikle AMAZON 4×4’ün mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı koruma kapasitesi ile SARP sisteminin gece/gündüz gözetleme yeteneği, aracı bu tür asimetrik çatışma bölgelerinde kritik bir “güç çarpanı” haline getiriyor.