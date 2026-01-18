Her masada varız! Türkiye'den aldıkları silahlarla pek çok şehri kurtardılar, AMAZON 4×4 kameralara takıldı
Türk savunma sanayii tarafından üretilen AMAZON 4×4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçların (TTZA) bölgede görülmesi gündeme oturdu.
Savunmasanayistt'te yer alan habere göre, Suriye sahasından gelen son görüntüler, Türk savunma sanayii ürünlerinin harp sahalarındaki yayılımını bir kez daha gözler önüne serdi. Rakka operasyonuna katılan Suriye Ordusu birliklerinde, Türk savunma sanayii üretimi AMAZON 4×4 zırhlı araçlarının kullanıldığı tespit edildi.
Sahadan yansıyan görsel verilerde, AMAZON 4×4 araçlarının üzerinde ASELSAN tarafından geliştirilen SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) bulunduğu değerlendiriliyor. Yüksek isabet oranı ve hareket halindeyken ateş etme kabiliyetiyle bilinen SARP sistemi, aracın operasyonel etkinliğini en üst seviyeye çıkarıyor.
Öte yandan ilerleyen saatlerde, AMAZON 4×4’e ilaveten yine Türk savunma sanayii üretimi başka bir araç olan COBRA II 4×4 TTZA’nın da Suriye Ordusu envanterine dahil edildiği ve Rakka operasyonunda aktif olarak kullanıldığı görüldü.
Türk platformlarının, kullanıcı kim olursa olsun sahadaki dayanıklılığı ve ateş gücü nedeniyle tercih edilmelerinin bir klasik haline geldiği gözlemleniyor. Özellikle AMAZON 4×4’ün mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı koruma kapasitesi ile SARP sisteminin gece/gündüz gözetleme yeteneği, aracı bu tür asimetrik çatışma bölgelerinde kritik bir “güç çarpanı” haline getiriyor.
Rakka hattındaki bu gelişme, Türk savunma sanayii ekosisteminin sadece bölgesel değil, küresel ölçekte sahanın her noktasında varlık gösterdiğini bir kez daha tescillemiş oldu.
Suriye Ordusu’nun ‘acil harekat ihtiyacı’ kapsamında Türkiye’den birçok savunma sanayii ürünü tedarik ettiği biliniyor. Ancak bunların, gizlilik sebebiyle açık kaynağa düştükçe kamuoyuna yansıdığı görülüyor.
