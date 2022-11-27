2022-11-27 10:47:58 Her gün tüketirseniz bu besinler zehirliyor! Elma da mı? Evet elma da...
Söz konusu rutin beslenme olduğunda, son derece dikkatliyiz günümüz koşullarında. Ama yine de her gün soframıza oldukça tehlikeli ve zehir potansiyeli taşıyan besin türleri bulundurduğumuzun farkında mısınız? Yaygınlıkla tükettiğimiz birçok yiyecekte, kaçınılması gereken tehlikeli toksinler bulunuyor aslında. Fazla kullanıldığında zehirli olabilecek, hatta çok nadir durumlarda ölüm getirebilecek bu gıdaları bilmeden her gün tüketiyoruz. Tedbirli bir şekilde hareket ederek sağlığınızı güvence altına alabilmeniz için zarar potansiyeli olan bu yiyecek türlerinden 9’unu bilmeniz gerek...