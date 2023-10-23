Her gün mutlaka yiyoruz! Canan Karatay uyardı! 20 hastalığın sebebi işte bu yiyecek! Sakın ha sakın evinize sokmayın

Sağlıklı beslenme alanında yaptığı ezber bozan açıklamalarla gündemden düşmeyen Prof. Dr. Canan Karatay, yine şoke eden açıklamalarıyla gündemde. '20 hastalığın nedeni bu yiyecek' diyen Canan Karatay, bu besini sakın ağzınıza sürmeyin diyerek uyardı. Vücudu baştan aşağı çökertiyor hem de beyne zarar veriyor. Her gün mutlaka ballandıra ballandıra yiyoruz ancak zararı oldukça büyük. Sakın evinize sokmayın! İşte Canan Karatay'ın ağzına sürmediği o besin... Ezber bozan açıklamalarıyla herkesin sıkıca takip ettiği Prof. Dr. Canan Karatay bu sefer ev hanımlarını üstüne basa basa uyardı. Sakın bu besini evinize sokmayın! Her gün mutlaka ballandıra ballandıra yiyoruz ancak zararı oldukça büyük. Hem vücudu zehirliyor hem de beynin çalışmasını engelliyor. Sakın çocuklarınıza yedirmeyin, aptallaştırıyor. 20 hastalığın kaynağı bu besin! Canan Karatay üstüne basa basa uyardı '20 hastalığa neden oluyor'. İşte Canan Karatay'ın 20 hastalığa neden oluyor dediği o korkutucu besin...