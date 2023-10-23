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Her gün mutlaka yiyoruz! Canan Karatay uyardı! 20 hastalığın sebebi işte bu yiyecek! Sakın ha sakın evinize sokmayın

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Her gün mutlaka yiyoruz! Canan Karatay uyardı! 20 hastalığın sebebi işte bu yiyecek! Sakın ha sakın evinize sokmayın

2023-10-23 14:19:28
Her gün mutlaka yiyoruz! Canan Karatay uyardı! 20 hastalığın sebebi işte bu yiyecek! Sakın ha sakın evinize sokmayın

Sağlıklı beslenme alanında yaptığı ezber bozan açıklamalarla gündemden düşmeyen Prof. Dr. Canan Karatay, yine şoke eden açıklamalarıyla gündemde. '20 hastalığın nedeni bu yiyecek' diyen Canan Karatay, bu besini sakın ağzınıza sürmeyin diyerek uyardı. Vücudu baştan aşağı çökertiyor hem de beyne zarar veriyor. Her gün mutlaka ballandıra ballandıra yiyoruz ancak zararı oldukça büyük. Sakın evinize sokmayın! İşte Canan Karatay'ın ağzına sürmediği o besin... Ezber bozan açıklamalarıyla herkesin sıkıca takip ettiği Prof. Dr. Canan Karatay bu sefer ev hanımlarını üstüne basa basa uyardı. Sakın bu besini evinize sokmayın! Her gün mutlaka ballandıra ballandıra yiyoruz ancak zararı oldukça büyük. Hem vücudu zehirliyor hem de beynin çalışmasını engelliyor. Sakın çocuklarınıza yedirmeyin, aptallaştırıyor. 20 hastalığın kaynağı bu besin! Canan Karatay üstüne basa basa uyardı '20 hastalığa neden oluyor'. İşte Canan Karatay'ın 20 hastalığa neden oluyor dediği o korkutucu besin...

#1
Foto - Her gün mutlaka yiyoruz! Canan Karatay uyardı! 20 hastalığın sebebi işte bu yiyecek! Sakın ha sakın evinize sokmayın

Toplumumuzda ekmek tüketimi oldukça fazla. Her öğünde mutlaka tükettiğimiz beyaz ekmeklerin faydalı olduğunu düşünürüz ancak oldukça zararlı. Canan Hoca üstüne basa basa uyardı 20 hastalığa neden oluyor. Bu besini sakın bir daha ağızına sürmeyin. Hem vücudu baştan aşağı zehirliyor hem de beynin çalışmasını engelliyor. Zararlarını öğrenince şok geçireceksiniz.

#2
Foto - Her gün mutlaka yiyoruz! Canan Karatay uyardı! 20 hastalığın sebebi işte bu yiyecek! Sakın ha sakın evinize sokmayın

Beyaz ekmek tüketimin 20 hastalığa neden olduğunu ve beynin düşünme yeteneğini engellediğini belirten Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, şunları söyledi: "Bunlar; ALS, dikkat dağınıklığı, otizm, diyabet, osteopeni, beyin bulanıklığı,kanser, sık sık hastalanma, süt ürünlerinde entolarans, büyüme geriliği, depresyon, mide bağırsak gazı, kısırlık, migren, sık sık düşük yapma, Alzheimer, sık acıkma, Parkinson, burun tıkanıklığıdır" dedi. Modern buğdayın oldukça zararlı olduğunu belirten Canan Karatay, "Modern buğdaydan ve kuru mayayla yapılan ekmek zararlıdır. Modern buğday cüce buğdaydır, hibrittir. Hibrit olduğu için içinde gluten çok fazladır. İşte o gluten her türlü hastalığın sebebidir.”

#3
Foto - Her gün mutlaka yiyoruz! Canan Karatay uyardı! 20 hastalığın sebebi işte bu yiyecek! Sakın ha sakın evinize sokmayın

Glutenin mikrobiyom dengeyi alt üst ettiğini belirten Prof. Dr. Karatay, "Çünkü gluten vücuda girdiği zaman bağırsaklardaki dost bakterileri öldürüyor. Mikrobiyom dediğimiz dengeyi alt üst ediyor, ondan sonra hastalıklar başlıyor, o yüzden ekmek yemeyin diyoruz. Çünkü Türkiye'de çok fazla ekmek ve unlu mamüller tüketiliyor" dedi. Beyaz ekmek, beyaz undan yapılan bir ekmek çeşididir. Bu undan yapılan ekmeklerin çok tüketilmesi, bazı sağlık sorunlarına neden olabilir. Beyaz ekmek, diğer tam buğday veya kepekli ekmeklere kıyasla daha düşük besin değeri sunar ve aşırı tüketimi pek önerilmez.

#4
Foto - Her gün mutlaka yiyoruz! Canan Karatay uyardı! 20 hastalığın sebebi işte bu yiyecek! Sakın ha sakın evinize sokmayın

Beyaz ekmek, rafine edilmiş bir tahıl ürünüdür ve bu nedenle lif, vitamin ve mineral açısından zayıf bir besin kaynağıdır. Beyaz ekmek, kan şekerini hızlı bir şekilde yükselten basit karbonhidratlar içerir. Ayrıca, beyaz ekmekte çok az miktarda protein bulunur ve bu da vücutta uzun süre tokluk hissi yaratmaz.

#5
Foto - Her gün mutlaka yiyoruz! Canan Karatay uyardı! 20 hastalığın sebebi işte bu yiyecek! Sakın ha sakın evinize sokmayın

Beyaz ekmek, ayrıca obezite, tip 2 diyabet ve kalp hastalığı riskini artıran yüksek glisemik indekse sahiptir. İnsülin direnci gibi sağlık sorunlarıyla da bağlantılıdır. Beyaz ekmek, aşırı tüketildiğinde kilo alımına neden olabilir. Beyaz ekmek, aynı zamanda glutensiz bir diyet izleyenler için de uygun değildir. Çoğu beyaz ekmek, gluten içeren buğday unundan yapılmıştır ve gluten intoleransı olan kişiler için sağlık sorunlarına neden olabilir.

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