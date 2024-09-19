Her gün mesai yapan karga dikkat çekti!

Vatandaşlara ve personele yakınlığı oldu. Camlardan bisküvi ve kraker veriyorlar. Kuru yemişi çok seviyor. Her gün gelip oynuyor. Akşam serinliğinde olunca çatısındaki yuvaya gidiyor. Akşamüstü gelmiyor. Benim yanıma gelince kimliğimi götürmeye çalışıyor, kimliğimi seviyor. Zincir ve küpeyi seviyor. Bayanların küpesine götürmeye çalışıyor. Kabuklu fıstığı çok güzel yiyor. Gündüz saatlerinde burada. Ama akşam serin oldu mu galiba çatıda yuvası var yuvasına gidiyor. Elimle ses çıkarıyorum, elimi kaldırdığım zaman geliyor konuyor. Bazen insanın başına konuyor. Ele konuyor. Ben nankörlüğünü görmedim. İyiliğe karşı bir nankörlüklerini görmedim. Bunlar da sıcak hayvanlar” dedi.