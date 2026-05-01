Ünlü bankanın yöneticisine skandal suçlama! Erkek çalışanları seks kölesi yaptı

Olağanüstü iddiaların ardından hızla soruşturma başlatan JPMorgan, yaptığı açıklamada söz konusu iddialara ilişkin destekleyici nitelikte hiçbir bulguya rastlanılmadığını belirtti. Bankadan yapılan bilgilendirmede, iç soruşturma sürecinde mağdur olduğunu iddia eden kişi ile temas kurulduğunu ancak söz konusu kişinin kanıt sunmayı ya da banka ile işbirliği yapmayı tamamen reddettiği aktarıldı. Lorna Hajdini'nin alınan savunmasında, anlatılanların tamamının iftira ve yalan olduğunu belirtmesinin ardından banka, söylenenleri destekler nitelikte hiçbir kanıt olmadığını yineledi. Ayrıca mağdur kişi ile Hajdini'nin hiyerarşik olarak benzer pozisyonlarda olduğunu belirterek, hikayede bahsedilen 'mobbing' ve 'alt-üst' ilişkisinin de mümkün olamayacağı açıklandı.