ABD'nin en çok petrol sattığı ülke belli oldu! Birinci değil ikinci şaşırttı!
ABD'nin en çok petrol sattığı ülkeler belli oldu. İşte ABD'nin en çok petrol sattığı ülkeler...
ABD'nin en çok petrol sattığı ülkeler belli oldu. İşte ABD'nin en çok petrol sattığı ülkeler...
ABD GEÇTİĞİMİZ YIL ÜLKELERE 4 MİLYAR VARİL SATTI! ABD, son yıllarda küresel enerji piyasasındaki etkisini hızla artırdı. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 4 milyar varil petrol ihraç ederek üretiminin yarısından fazlasını dış pazarlara yönlendirdi. BRENT PETROL 122 DOLARA YÜKSELDİ Öte yandan ABD–İran gerilimi ve savaş ihtimali piyasaları da etkiledi. Bu gelişmelerin ardından Brent petrol fiyatı 122 dolara kadar yükseldi.
ASIL SÜRPRİZ İKİNCİ SIRADAN GELDİ! ABD petrolünün en büyük alıcıları arasında ilk 10 ülke toplam ihracatın büyük bölümünü oluşturdu. Ancak ABD’den petrol alan ülkeler listesinde özellikle ikinci sırada yer alan ülke dikkat çekti. ABD petrolü yaklaşık 150 farklı ülkeye ulaşırken, ilk 5 içindeki bu beklenmedik sıralama merak uyandırdı.
İŞTE ABD'NİN EN ÇOK PETROL SATTIĞI ÜLKELER!
20) PERU
19) KOLOMBİYA
18) ALMANYA
17) EKVADOR
16) İTALYA
15) PANAMA
14) ŞİLİ
13) FRANSA
11) TAYVAN
10) İSPANYA
9) SİNGAPUR
8) BİRLEŞİK KRALLIK
7) HİNDİSTAN
6) GÜNEY KORE
5) JAPONYA
4) KANADA
3) ÇİN
2) HOLLANDA Listenin ilk beş ülke arasında tek Avrupa ülkesi Hollanda... Normalde Meksika, listenin sadece nüfus veya genel ekonomik büyüklükle değil, belirli bir varlık, yatırım veya rezerv odaklı bir ölçümle ilgilendiğini gösteriyor ve Avrupa’nın küçük bir ülkesi olmasına rağmen önemli bir rol oynadığını ortaya koyuyor.
1) MEKSİKA/ derleyen: haber7
