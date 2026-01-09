İsrailli isimden gündeme oturacak itiraf: Türkiye o ülkede şapkadan tavşan çıkardı

Anaist, Türkiye’nin Suriye ile ilişkilerine değinerek, Türk halkının 3 milyondan fazla mültecinin evlerine dönmeleri Suriye’nin istikrara kavuşmasını istediklerini vurguladı. Meirowitz, “Eğer Türkiye iseniz ve üç milyondan fazla Suriyeli mülteciniz varsa, önceliğiniz onları evlerine geri göndermenin bir yolunu bulmaktır. Türk ekonomisi üzerindeki yükü hafifletebilirsiniz. Çünkü Suriyeli mülteciler geldiğinde iş ve sağlık hizmeti aldılar. Bu yüzden istikrarlı bir Suriye istiyorlar ve istikrarlı bir Suriye'ye sahip olmak için, duyduğum kadarıyla, eğer El-Şara gibi bir isim varsa çözüm üretebiliyorsa onu desteklerler” dedi.