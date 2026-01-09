İsrailli isimden gündeme oturacak itiraf: Türkiye o ülkede şapkadan tavşan çıkardı
İsrailli Türkiye uzmanı Dr. Mark Meirowitz, son dönemde Ankara'nın dış politikada attığı adımlarla şapkadan tavşan çıkardığını söyledi.
srail basını Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerini yakından takip etmeye devam ederken İsrailli analistlerde Suriye, Venezula gibi ülkelerin Türkiye ile ilişkilerini yakından takip ederek analizlerini sürdürüyor. İsrail JNS TV'ye konuşan Türkiye Uzmanı Dr. Mark Meirowitz Türkiye’nin Ortadoğu ve küresel siyasetteki rolüne dair yeni bir analizde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir yandan NATO müttefiki batı ile ilişkilerini koruduğunu bir yandan da Hamas ve Venezuela gibi batının karşı olduğu rejimler ile iyi ilişkiler kurarak denge politikası izlediğini belirtti. Türkiye’nin Suriye’de stratejik çıkarlar doğrultusunda hareket ettiği ve İsrail ile 7 Ekim olayları sonrasındaki kırılmalara değindi. Somaliland ve Somali arasında yaşananlar, Türkiye’nin savunma sanayi alanında giderek güçlenmesi ve Türkiye’yi küresel güç odağı haline getirme çabalarına girdiğini belirtti.
Anaist, Türkiye’nin Suriye ile ilişkilerine değinerek, Türk halkının 3 milyondan fazla mültecinin evlerine dönmeleri Suriye’nin istikrara kavuşmasını istediklerini vurguladı. Meirowitz, “Eğer Türkiye iseniz ve üç milyondan fazla Suriyeli mülteciniz varsa, önceliğiniz onları evlerine geri göndermenin bir yolunu bulmaktır. Türk ekonomisi üzerindeki yükü hafifletebilirsiniz. Çünkü Suriyeli mülteciler geldiğinde iş ve sağlık hizmeti aldılar. Bu yüzden istikrarlı bir Suriye istiyorlar ve istikrarlı bir Suriye'ye sahip olmak için, duyduğum kadarıyla, eğer El-Şara gibi bir isim varsa çözüm üretebiliyorsa onu desteklerler” dedi.
İsrailli analist Türkiye’nin Somali’de asıl amacına da vurgu yaparak, Türkiye’nin bölgede devam eden ilişkileri, üsleri olduğunu belirterek bölgesel büyümenin bir parçası olduğunu ifade etti. İsrail’in Somali’de attığı hamlenin asıl amacının Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerine engel olmak olduğunu belirten İsrailli analist, “Somaliland, İsrail için Türkiye'nin Somali'deki artan nüfuzuna ve üslerine karşı bir denge unsurudur.
Türkiye olsaydınız ve bunu görseydiniz, bunun size karşı önleminiz, ana tamponunuz olduğunu görürdünüz ve bu da iki ülke arasındaki kötü ilişkiye katkıda bulunurdu.
Somali toprakları meselesinin, şapkadan tavşan çıkarmak gibi inanılmaz bir hamle olduğunu düşünüyorum. Bu durum, Türkiye ve İsrail arasındaki halihazırda kötü olan ilişkileri daha da zorlaştıran bir unsur olarak görülmektedir; çünkü iki ülke Somali/Somaliland meselesinde taban tabana zıt görüşlere sahiptir." ifadelerini kullandı.
Analist ayrıca Somaliland'ın Kızıldeniz'in kıyısında ve Hutilere yakın stratejik bir noktada yer alması nedeniyle, İsrail için Somaliland, Türkiye etkisine karşı bir "tampon bölge" haline getirdiğini belirtti.
