  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uzmanı sosyal sitelerinde dolaşan Gut hastalığı konusunda uyarıyor! Sakın inanmayın... Uzmanından uyarı Edirne'de korku dolu anlar: Otogarda can pazarı! Türkiye'den Pakistan ve Afganistan'la ilgili flaş karar! İyi niyetli çabaları görmezden geldiler, Ankara çekildi Trabzon'da esrarengiz ölüm: Saç ekimine gitti cenazesi geldi! İstanbul’daki felaketin izleri fırtına dinince ortaya çıktı İsrailli isimden gündeme oturacak itiraf: Türkiye o ülkede şapkadan tavşan çıkardı Sahte zeytinyağı nasıl belli olur? Sahte zeytinyağını anlamanın 3 yolu: Hile yapan nasıl anlaşılır? İletişim Başkanı’ndan gazetecilikte yapay zeka uyarısı BAE ile Arabistan savaşın eşiğine gelmişti: Kendini feshettiğini açıkladı!
Gündem
8
Yeniakit Publisher
İsrailli isimden gündeme oturacak itiraf: Türkiye o ülkede şapkadan tavşan çıkardı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İsrailli isimden gündeme oturacak itiraf: Türkiye o ülkede şapkadan tavşan çıkardı

İsrailli Türkiye uzmanı Dr. Mark Meirowitz, son dönemde Ankara'nın dış politikada attığı adımlarla şapkadan tavşan çıkardığını söyledi.

#1
Foto - İsrailli isimden gündeme oturacak itiraf: Türkiye o ülkede şapkadan tavşan çıkardı

srail basını Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerini yakından takip etmeye devam ederken İsrailli analistlerde Suriye, Venezula gibi ülkelerin Türkiye ile ilişkilerini yakından takip ederek analizlerini sürdürüyor. İsrail JNS TV'ye konuşan Türkiye Uzmanı Dr. Mark Meirowitz Türkiye’nin Ortadoğu ve küresel siyasetteki rolüne dair yeni bir analizde bulundu.

#2
Foto - İsrailli isimden gündeme oturacak itiraf: Türkiye o ülkede şapkadan tavşan çıkardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir yandan NATO müttefiki batı ile ilişkilerini koruduğunu bir yandan da Hamas ve Venezuela gibi batının karşı olduğu rejimler ile iyi ilişkiler kurarak denge politikası izlediğini belirtti. Türkiye’nin Suriye’de stratejik çıkarlar doğrultusunda hareket ettiği ve İsrail ile 7 Ekim olayları sonrasındaki kırılmalara değindi. Somaliland ve Somali arasında yaşananlar, Türkiye’nin savunma sanayi alanında giderek güçlenmesi ve Türkiye’yi küresel güç odağı haline getirme çabalarına girdiğini belirtti.

#3
Foto - İsrailli isimden gündeme oturacak itiraf: Türkiye o ülkede şapkadan tavşan çıkardı

Anaist, Türkiye’nin Suriye ile ilişkilerine değinerek, Türk halkının 3 milyondan fazla mültecinin evlerine dönmeleri Suriye’nin istikrara kavuşmasını istediklerini vurguladı. Meirowitz, “Eğer Türkiye iseniz ve üç milyondan fazla Suriyeli mülteciniz varsa, önceliğiniz onları evlerine geri göndermenin bir yolunu bulmaktır. Türk ekonomisi üzerindeki yükü hafifletebilirsiniz. Çünkü Suriyeli mülteciler geldiğinde iş ve sağlık hizmeti aldılar. Bu yüzden istikrarlı bir Suriye istiyorlar ve istikrarlı bir Suriye'ye sahip olmak için, duyduğum kadarıyla, eğer El-Şara gibi bir isim varsa çözüm üretebiliyorsa onu desteklerler” dedi.

#4
Foto - İsrailli isimden gündeme oturacak itiraf: Türkiye o ülkede şapkadan tavşan çıkardı

İsrailli analist Türkiye’nin Somali’de asıl amacına da vurgu yaparak, Türkiye’nin bölgede devam eden ilişkileri, üsleri olduğunu belirterek bölgesel büyümenin bir parçası olduğunu ifade etti. İsrail’in Somali’de attığı hamlenin asıl amacının Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerine engel olmak olduğunu belirten İsrailli analist, “Somaliland, İsrail için Türkiye'nin Somali'deki artan nüfuzuna ve üslerine karşı bir denge unsurudur.

#5
Foto - İsrailli isimden gündeme oturacak itiraf: Türkiye o ülkede şapkadan tavşan çıkardı

Türkiye olsaydınız ve bunu görseydiniz, bunun size karşı önleminiz, ana tamponunuz olduğunu görürdünüz ve bu da iki ülke arasındaki kötü ilişkiye katkıda bulunurdu.

#6
Foto - İsrailli isimden gündeme oturacak itiraf: Türkiye o ülkede şapkadan tavşan çıkardı

Somali toprakları meselesinin, şapkadan tavşan çıkarmak gibi inanılmaz bir hamle olduğunu düşünüyorum. Bu durum, Türkiye ve İsrail arasındaki halihazırda kötü olan ilişkileri daha da zorlaştıran bir unsur olarak görülmektedir; çünkü iki ülke Somali/Somaliland meselesinde taban tabana zıt görüşlere sahiptir." ifadelerini kullandı.

#7
Foto - İsrailli isimden gündeme oturacak itiraf: Türkiye o ülkede şapkadan tavşan çıkardı

Analist ayrıca Somaliland'ın Kızıldeniz'in kıyısında ve Hutilere yakın stratejik bir noktada yer alması nedeniyle, İsrail için Somaliland, Türkiye etkisine karşı bir "tampon bölge" haline getirdiğini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran emekli maaşı açıklaması
Ekonomi

Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran emekli maaşı açıklaması

Canlı yayında soruları cevaplayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığıyla ilgili açıklama yaptı...
Avrupa'da doğalgaz dönemi kapanıyor: 84 büyükşehirde kurulumlar yasaklanıyor
Gündem

Avrupa'da doğalgaz dönemi kapanıyor: 84 büyükşehirde kurulumlar yasaklanıyor

Almanya, iklim hedefleri doğrultusunda radikal bir adım atarak enerji tüketiminde yeni bir devri başlatıyor. Sözcü gazetesinin haberine göre..
İyice sıkışan PKK-SDG’li teröristler Suriye güçlerine teslim olmak zorunda kaldı! İşte o görüntüler
Gündem

İyice sıkışan PKK-SDG’li teröristler Suriye güçlerine teslim olmak zorunda kaldı! İşte o görüntüler

Suriye’nin Halep şehrinde terör unsurlarına yönelik başlatılan süpürme operasyonları sonuç vermeye başladı. Bölgeden gelen son görüntüler, t..
Almanya'da patlama! Ölüler var
Aktüel

Almanya'da patlama! Ölüler var

Almanya'da bir evde meydana gelen patlamada 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Özgür Özel’in o sözlerine İmamoğlu’ndan reddiye
Sosyal Medya

Özgür Özel’in o sözlerine İmamoğlu’ndan reddiye

Özgür Özel'in "Ekrem İmamoğlu depreme karşı en iyi hazırlığı yapar, müthiş bir kentsel dönüşüm planı vardı" sözleri, İmamoğlu'nun geçmişteki..
Özgür Özel’in bu sözleri gündem oldu! "PYD bizim kardeş partimizdir"
Gündem

Özgür Özel’in bu sözleri gündem oldu! "PYD bizim kardeş partimizdir"

Türkiye düşmanlarının ekmeğine yağ süren skandal açıklamalar, Halep’teki terör inlerinin yerle bir edilmesiyle birlikte tekrar sosyal medyan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23