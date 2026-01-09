İletişim Başkanı’ndan gazetecilikte yapay zeka uyarısı
Basın İlan Kurumu’nun düzenlediği panelde konuşan İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, yapay zekânın gazetecilikte bir araç olarak görülmesi gerektiğini vurgulayarak, “Yapay zekâ özne olamaz, sorumluluğu ona bırakamayız” dedi. İstanbul'da bir otelde Basın İlan Kurumu'nun 65'inci kuruluş yıl dönümü ve çalışan gazeteciler günü dolayısıyla 'Dijital Dönüşüm Çağında Habercilik: Yapay Zekâ ve Dijital Yetkinlikler' paneli düzenlendi. Panele İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın yanı sıra, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Turkuvaz Medya Grubu Dijital Strateji ve Sosyal Medya Grup Müdürü Hamza Özdemir, akademisyenler ve gazeteciler katıldı. Haber odalarının dönüşümünden, yapay zekânın haber üretim süreçlerine olan etkisi etik, güven ve doğrulama boyutlarıyla ele alınacağı panelin açılış konuşmasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran yaptı. Konuşmaların ardından Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay tarafından İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran’a hediye taktim edildi. Çekilen toplu fotoğrafın ardından panele geçildi. Panelde, akademisyenler ve meslek profesyonellerinin katkılarıyla dijital dönüşümün habercilik pratiklerine etkileri ele alınarak, sürdürülebilir basın ekonomisi ile yeni dijital yetkinlikler ve doğrulama süreçleri farklı boyutlarıyla değerlendirildi. İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, " Basın İlan Kurumu’nun 65’inci kuruluş yıl dönümü ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle düzenlenen panelimizin, sağlıklı bir iletişim ekosisteminin oluşmasına katkı sunmasını temenni ediyoruz. Gazeteci kardeşlerimin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, Basın İlan Kurumu’nu da, 65’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik ediyorum. Uluslararası düzenin irtifa kaydettiği devletlerin alenen hukuksuz eylemlere giriştiği, katliamların ve soykırımların normalleştirilmeye çalıştırıldığı belirsiz bir dönemi tecrübe ediyoruz. Aslında bu bildiğimiz dünyanın sonu diye tanımlanan şey yepyeni bir medya düzeni de oluşturuyor. Böyle baktığımızda medya sisteminde dijitalleşmede dahil olmak üzere keskin bir dönüşüm ve belirsizlik birlikte gerçekleşiyor. Yapay zeka teknolojileriyle daha da hız kazanan bu süreç insanın insanla, varlıkla ve bilgiyle olan ilişkisini de kökünden değiştiriyor. Bütün bu süreçlerin gazeteciliği de büyük ölçüde etkilediğinin farkındayız. Dijitalleşme ve yapay zeka gazetecilik mesleğini nasıl dönüştürüyor? Bu dönüşümün hangi stratejik yönetişim çerçevesinde ele alınması gerekir? Gazetecilerin ürettiği bilgiler bugün ne anlama gelmektedir? Bu sorulara vereceğimiz cevaplar aslında dijital dönüşüm sonucu hayatımıza giren anlam ve içeriklere daha dikkatli ve yakından bakmamız gerektiğini bize anlatır" dedi.