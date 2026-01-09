  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
BAE ile Arabistan savaşın eşiğine gelmişti: Kendini feshettiğini açıkladı!
Haber Merkezi

BAE ile Arabistan savaşın eşiğine gelmişti: Kendini feshettiğini açıkladı!

BAE tarafından desteklenen Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi kendini feshettiğini duyurdu.

1
#1
Foto - BAE ile Arabistan savaşın eşiğine gelmişti: Kendini feshettiğini açıkladı!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi, (GGK) tüm ana ve tali kurum ve organlarını feshettiğini duyurdu. GGK'nin feshini GGK Başkan Yardımcısı Ahmed Said bin Berik açıkladı.

#2
Foto - BAE ile Arabistan savaşın eşiğine gelmişti: Kendini feshettiğini açıkladı!

Berik, Yemen'deki GGK'nın tüm ana ve tali kurumlarını feshettiğini belirtti. GGK Başkan Yardımcısı Berik, GGK'nın ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki ofislerinin de kapatıldığını söyledi.

#3
Foto - BAE ile Arabistan savaşın eşiğine gelmişti: Kendini feshettiğini açıkladı!

GGK Başkan Yardımcısı, bu kararın Suudi Arabistan'daki diyalog konferansına katılım hazırlıkları kapsamında Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde yaşanan son gelişmeler ışığında alındığını kaydetti.

#4
Foto - BAE ile Arabistan savaşın eşiğine gelmişti: Kendini feshettiğini açıkladı!

Güney Geçiş Konseyi lideri Aydarus El-Zübeydi, Somaliland üzerinden BAE'ye kaçmıştı./ kaynak: akşam

