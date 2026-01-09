Ülke zengin olacak: 55 milyar tonluk rezerv keşfedildi

Keşif, yalnızca mevcut rezervlerin büyüklüğünü ortaya koymakla kalmıyor. Aynı zamanda gelecekte nerelerde maden aranması gerektiğine dair yeni bir yol haritası da sunuyor. Bilim insanlarına göre, geçmişte “önemsiz” görülen bazı bölgeler artık çok daha dikkatle incelenebilir. İzotop tarihleme ve kimyasal analiz gibi yöntemlerin sağladığı veriler, daha hedefli sondajlara ve daha az kaynak israfına kapı aralayabilir. Yani bu çalışma, madencilikte hem ekonomik hem de bilimsel anlamda yeni bir dönemin habercisi gibi duruyor.