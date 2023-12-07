Her biri II. Dünya savaşına katılmış! İşte, en güçlü 10 savaş uçağı

9. JUNKERS JU 87 (ALMANYA) Dünya Savaşı'nda görev yapan en dikkat çekici uçaklardan biri olan Junkers Ju 87, diğer adıyla "Stuka", V şeklindeki sığ kanatları olan bir dalış bombardıman uçağıydı. Alt takımı sirenlerle donatılmıştı ve ölümcül yükünü teslim etmek üzere dalışa geçtiğinde sirenlerin tiz sesi korkunç inişini haber verirdi. Hedefleri inanılmaz bir isabetle vuracak kadar alçalana kadar 80 derecelik bir açıyla dalışlar gerçekleştirebilirdi. Başarı oranı geleneksel saldırı bombardıman uçaklarından çok daha yüksekti. Stuka'nın silahları dört adet 7,92 milimetrelik makineli tüfekti. Ayrıca bin 800 kg ağırlığında bomba taşıyabilirdi. Ağır yüküne ve 3 tona yaklaşan boş ağırlığına rağmen 26 bin fite tırmanabilir ve saatte 250 milin üzerinde bir hızla uçabilirdi. Menzili 370 milin üzerinde olduğundan, Manş Denizi üzerinden Güney İngiltere için önemli bir tehdit oluşturuyordu. Junkers Ju 87, Polonya'nın işgali, Britanya Savaşı, Normandiya Savaşı, Kuzey Afrika harekâtı ve Doğu Cephesi sırasında Alman filosundaki en etkili pike bombardıman uçağı olarak değerini sürekli kanıtladı. Dalıştan çıkarken nispeten düşük hızlarda kırılganlık gösterse ve bunun sonucunda önemli kayıplar verse de bir psikolojik savaş aracı olarak “çığlık atan” Stuka eşsizdi.