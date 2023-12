Her biri II. Dünya savaşına katılmış! İşte, en güçlü 10 savaş uçağı

7. MITSUBISHI A6M ZERO (JAPONYA) Mitsubishi A6M Zero, kalkık burunlu kompakt uçak gemisi tabanlı hava aracıdır, özellikle sortilerde çok başarılıydı. Zero inanılmaz derecede çevik, iyi donanımlı ve hafifti; tasarımcısı Jiro Horikoshi ağırlık tasarrufu için çelik yerine alüminyum ve kontrplak kullanmıştı. Daha stresli bileşenler için özel olarak bir çinko-alüminyum alaşımı üretildi. Saatte 350 mil azami hıza ulaştırıyordu ve silahları iki adet 7,7 milimetrelik makineli tüfek ve iki adet 20 milimetrelik toptan oluşuyordu; her bir kanadın altında ise 132 kiloluk iki meşhur bomba bulunuyordu. Mitsubishi Zero, Amerika Birleşik Devletleri'nin II. Dünya Savaşı'na girmesinde etkili olan uçak olarak sonsuza kadar hatırlanacak. Japonlar, 7 Aralık 1941'de, "Tora! Tora! Tora! Tora!" saldırı sinyaliyle Pearl Harbor'a saldırılarını başlattı. Zero filosu yukarıdan kıyamet yağdırıyor, rıhtımları top ateşine tutuyor ve ABD Donanma filosunu bombalarla harap ediyordu. Kısa sürede en ölümcül uçaklar arasında ün kazandı ve ABD derhal Japonya'ya savaş ilan etti. Sadece üç gün sonra da ABD Almanya ile savaşa girdi.