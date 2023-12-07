Her biri II. Dünya savaşına katılmış! İşte, en güçlü 10 savaş uçağı

2. BOEING B-17 FLYING FORTRESS (ABD) Dünya Savaşı'nın belki de en kötü şöhretli bombardıman uçağı olan Flying Fortress, 1941'den itibaren Almanya üzerinde sayısız gündüz akınında kullanılan büyük, güvenilir ve iyi donanımlı bir “yük beygiriydi”. Daha da önemlisi, işgal altındaki Avrupa'da bulunan çok sayıdaki uçaksavarın darbelerine dayanacak kadar sağlamdı ve uçaksavar topları yüzünden motorlarını kaybettiğinde dahi “eve topallayarak” döndüğüne dair pek çok efsane vardır. Flying Fortress'ın orantısız büyüklükteki kuyruğu, yüksek irtifa bombardımanlarında ekstra denge sağlayan önemli bir bileşendi. Silahları on üç adet 0.50 kalibrelik makineli tüfek ve devasal bomba yükünden oluşuyordu. Saatte 287 mil hıza ulaşabiliyordu, 3 bin 750 mil menzile sahipti ve 35 bin 600 fit irtifaya çıkabiliyordu. Çok az uçak Flying Fortress ve mürettebatından daha fazla çalışmıştır. ABD Ordusu Hava Kuvvetlerinin bombardıman saldırılarına aralıksız katılmıştır. Her uçağın 25 görevi tamamlaması gerekiyordu ve sağlam yapısı ve yetenekli mürettebatına rağmen ilk yıl sadece 6'sı “hayatta kalabiliyordu”. Yine de B17'nin cevabı ölümcüldü çünkü Almanya'nın kalbinin derinliklerinde, şehri yerle bir eden meşhur Dresden bombardımanını da içeren pek çok cesur saldırıyı başarıyla tamamladı.