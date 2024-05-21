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Yaşam
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Her bir kare adeta kartpostallık

2024-05-21 12:49:29
Her bir kare adeta kartpostallık

Erzurum'un Ormanağzı köyü yaylaları baharın gelmesiyle birlikte adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.

#1
Foto - Her bir kare adeta kartpostallık

Erzurum'un Olur ilçesi Ormanağzı köyü yaylaları buram buram çiçek kokusu ve doğal gölleriyle insanlara baharın güzelliklerini sunuyor.

#2
Foto - Her bir kare adeta kartpostallık

Ormanağzı köyü yaylalarında yağmur sonrası açan papatya ve sarı çiçekler ziyaretçilerini adeta mest ediyor.

#3
Foto - Her bir kare adeta kartpostallık

Yaylaya gezintiye giden vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında baharın güzelliklerini doya doya yaşıyor.

#4
Foto - Her bir kare adeta kartpostallık

Yaylalardaki sarıçam ormanları, açan mayıs çiçekleri ve papatyalar, doğadaki kuş sesleri, doğal göller ve şelaleler insana yaşam sevinci veriyor.

#5
Foto - Her bir kare adeta kartpostallık

Yaylalara gezmeye giden Öner Elibol, "Bugün yine bir bahar gezintisine çıktık. Doğa harikası bir yerle karşılaştık.

#6
Foto - Her bir kare adeta kartpostallık

Burası İsviçre ya da Norveç’te değil. Burası Erzurum’un Olur ilçesinin Ormanağzı Mahallesi'nin yaylası.

#7
Foto - Her bir kare adeta kartpostallık

Daha buna benzer keşfedilmemiş onlarca yerler var. Herkese buraları ziyaret etmeyi tavsiye ederim. Eğer bir gün Erzurum’a yolunuz düşerse doğa harikası yerleri mutlaka görün" dedi.

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