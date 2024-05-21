2024-05-21 12:49:29 Her bir kare adeta kartpostallık
Erzurum'un Ormanağzı köyü yaylaları baharın gelmesiyle birlikte adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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Erzurum'un Ormanağzı köyü yaylaları baharın gelmesiyle birlikte adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Erzurum'un Olur ilçesi Ormanağzı köyü yaylaları buram buram çiçek kokusu ve doğal gölleriyle insanlara baharın güzelliklerini sunuyor.
Ormanağzı köyü yaylalarında yağmur sonrası açan papatya ve sarı çiçekler ziyaretçilerini adeta mest ediyor.
Yaylaya gezintiye giden vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında baharın güzelliklerini doya doya yaşıyor.
Yaylalardaki sarıçam ormanları, açan mayıs çiçekleri ve papatyalar, doğadaki kuş sesleri, doğal göller ve şelaleler insana yaşam sevinci veriyor.
Yaylalara gezmeye giden Öner Elibol, "Bugün yine bir bahar gezintisine çıktık. Doğa harikası bir yerle karşılaştık.
Burası İsviçre ya da Norveç’te değil. Burası Erzurum’un Olur ilçesinin Ormanağzı Mahallesi'nin yaylası.
Daha buna benzer keşfedilmemiş onlarca yerler var. Herkese buraları ziyaret etmeyi tavsiye ederim. Eğer bir gün Erzurum’a yolunuz düşerse doğa harikası yerleri mutlaka görün" dedi.
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