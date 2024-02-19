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Yaşam
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Her bir kare adeta kartpostallık

2024-02-19 09:22:58
Her bir kare adeta kartpostallık

Kar yağışı sebebiyle beyaza bürünen Ilgaz Dağı’nın eteklerindeki yaylalarda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

#1
Foto - Her bir kare adeta kartpostallık

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde etkili olan kar yağışı ile Ilgaz Dağı’nın eteklerindeki yaylalar görsel şölen sundu. Yaylaları ziyaret eden vatandaşlar mest eden manzaranın tadını çıkardı.

#2
Foto - Her bir kare adeta kartpostallık

Kastamonu’da etkili olan kar yağışı, Ilgaz Dağı’nı beyaza bürüdü. Kar yağışı ile birlikte Ilgaz Dağı’nın eteklerindeki yaylalar ayrı bir güzelliğe büründü. Kartpostalları aratmayan manzaraların ortaya çıktığı Ilgaz İlçesindeki Arazya Örenyeri yaylasında Şubat ayında açan ve karla buluşan çiçekler, görsel şölen sundu. Sis, kar ve yeşilin buluştuğu yaylaları ziyaret eden vatandaşlar ise doğanın tadını çıkartıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

#3
Foto - Her bir kare adeta kartpostallık

İstanbul’dan memleketi İhsangazi’ye gezmek için gelen Engin Ciğerci, manzara karşısında hayran kaldığını belirterek, “İhsangazi Örengil yaylasındayız. Akrabam Mustafa’ya misafir olarak geldik. Kar yağdı, bize doğa güzelliklerini gösterdi. Ben de dayanamadım, İstanbul’dan geldim. Herkesi davet ediyoruz. Bu doğa güzelliklerini herkes görmeli. Doğa sporları, kamp için çok güzel bir yer” dedi.

#4
Foto - Her bir kare adeta kartpostallık

#5
Foto - Her bir kare adeta kartpostallık

#6
Foto - Her bir kare adeta kartpostallık

#7
Foto - Her bir kare adeta kartpostallık

#8
Foto - Her bir kare adeta kartpostallık

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