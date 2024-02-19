Her bir kare adeta kartpostallık

İstanbul’dan memleketi İhsangazi’ye gezmek için gelen Engin Ciğerci, manzara karşısında hayran kaldığını belirterek, “İhsangazi Örengil yaylasındayız. Akrabam Mustafa’ya misafir olarak geldik. Kar yağdı, bize doğa güzelliklerini gösterdi. Ben de dayanamadım, İstanbul’dan geldim. Herkesi davet ediyoruz. Bu doğa güzelliklerini herkes görmeli. Doğa sporları, kamp için çok güzel bir yer” dedi.