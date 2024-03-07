  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Her gün kahvaltıda ayıla bayıla yiyoruz ama organları bitiriyor! Yiyenin ömründen 10 yıl gidiyor: Tütünden bile betermiş...

Putin'i çıldırtacak gelişmeyi duyurdular: Rus SU-57 yerine Türkiye'den Milli Muharip Uçak Kaan alacaklar

Türkiye'de bir ilk olacak! Akkuyu'dan harika haber

Asya ve Avrupa yakasını birbirine bağlayan Avrasya Tüneli anlamlı ödülün sahibi oldu!

Hesabınızı kontrol edin: e-Devlet'te birikmiş paranız olabilir!

Evde, işte, sokakta, sahada! Cengiz Holding ‘Kadın Gücünün Yanında’

Kuzey Kore dünyayı strese soktu! “Savaş hazırlıklarını artırın”

En sıcak il şaşırtacak! 53 yılın sıcaklık rekorları açıklandı

Bu yol TB2 SİHA almaya doğru gidiyor! Skandal patladı: 4 yıl önce kurulan özel İHA filosu tek bir test dahi yapamadı

1 ilçede okullar tatil edildi
Yaşam
5
Bilim adamları uyarı üstüne uyarı yapıyor! Sakın dokunmayın sonu kötü

2024-03-07 10:10:27
Bilim adamları uyarı üstüne uyarı yapıyor! Sakın dokunmayın sonu kötü

Kıyılarımızda adeta denizanası istilası yaşanıyor. Uzman isim vatandaşları uyardı ve 'dokunmayın' çağrısında bulundu.

#1
Foto - Bilim adamları uyarı üstüne uyarı yapıyor! Sakın dokunmayın sonu kötü

Akdeniz kıyılarında geçtiğimiz hafta ölü denizanaları görülmeye başlanmıştı. Akdeniz’e kıyısı olan Hatay'ın Samandağ ve İskenderun ilçelerinde de sahilde ölü denizanaları görülmüştü. Hatay İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, denizanalarının bazı türlerinin zehirli olduklarına dikkat çekerek, kesinlikle dokunulmaması konusunda uyarıda bulundu.

#2
Foto - Bilim adamları uyarı üstüne uyarı yapıyor! Sakın dokunmayın sonu kötü

Dokunulması durumunda yapılması gerekenleri anlatan Prof. Dr. Turan, “Göçmen denizanası dediğimiz Kızıldeniz göçmeni olan zehirli bir türdür. Alt kısmında tentakül dediğimiz uzantılar vardır ve bu uzantılar çok zehirlidir. Kesinlikle dokunulmamalıdır, yoksa insan vücudunda büyük tahrişler oluşturur. Herhangi bir şekilde uzantılara temas etmesi halinde bazı ilk yardım önlemleri gerekiyor. Kesinlikle tatlı su ile yıkanmamalı, ovuşturmamalıdır ve o bölge kaşınmamalıdır.

#3
Foto - Bilim adamları uyarı üstüne uyarı yapıyor! Sakın dokunmayın sonu kötü

İlk uygulayacağı şeylerden bir tanesi pamukla, sirke suyuyla tahriş olan bölgeye 20 dakika tutulabilir. Bu bölgede binlerce toksinler nüksetmiştir ve o bölge içerisindedir. Temas halinde deri altına ve deri içine girer. Onun için temas eden bölgeye traş köpüğü sıkılarak, kredi kartıyla sıyrılması gerekir ve bu şekilde o bölgede bulunan nematosit dediğimiz zehirli kapsüller temizlenmiş olur” dedi.

#4
Foto - Bilim adamları uyarı üstüne uyarı yapıyor! Sakın dokunmayın sonu kötü

Denizanalarının sıklıkla görülmeye başlanmasının en önemli nedeninin küresel ısınma olduğunu ifade eden Prof. Dr. Turan, “Diğer sebepleri ise; kirlilik, genel anlamda aşırı balık avcılığı, top predatör dediğimiz avlayıcıların ortamdan aşırı balığı çekmesi. Bunlarla beslenen birçok balık türü, canlı ve memeli ortamdan çekilmiş durumda. Mesela deniz kaplumbağası, denizanaları yiyen türlerden bir tanesi. Maalesef işte bunun sonucu olarak küresel iklim değişikliğiyle Kızıldeniz’den gelen göçmen denizanası Kızıldeniz türüdür. Küresel iklim değişikliğiyle Kızıldeniz'den İsrail, Ürdün, Suriye ve Türkiye’ye gelmiş zehirli bir türdür. İklim değişikliği sebebiyle bu yılın soğuk geçmemesi, denizlerde denizanası patlamasını tetikledi diyebiliriz. Tabii ki bu genelde yazın oluyor, muhtemelen bu yaz da temmuz aylarında tekrar patlama olasılığı bulunmakta. Geçenki yıllarda hiç kimse denize giremedi. İskenderun, Antalya, Mersin körfezinde bu denizanaları bir ay yoğun şekilde kıyılarda görüldü” ifadelerini kullandı.

Eylem Tok ile oğlu neden başka bir ülkeye değil de Mısır'a kaçtı?
Gündem

Eylem Tok ile oğlu neden başka bir ülkeye değil de Mısır'a kaçtı?

Laikçi yazar Eylem Tok ile ehliyetsiz kullandığı aracında bir kişinin ölümüne sebep olan oğlu Timur Cihantimur'un neden başka bir ülkeye değ..
CHP içerisindeki kirli oyunlar bir bir ortaya dökülüyor! Konuşsam insan içine çıkamazlar
Gündem

CHP içerisindeki kirli oyunlar bir bir ortaya dökülüyor! Konuşsam insan içine çıkamazlar

Seçimlere sayılı günler kala CHP içerisindeki kirli oyunlar da bir bir dökülmeye devam ediyor. Son olarak TV100 ekranlarında bir programa ko..
Yaşlı moruk'u çılgına çeviren karar
Dünya

Yaşlı moruk'u çılgına çeviren karar

ABD’de Cumhuriyetçi Parti’nin başkan aday adayı Nikki Haley başkanlık yarışından çekildi. Böylece Başkan Biden'ın rakibi Donald Trump bir za..
Bakan Bayraktar'dan Tüm Türkiye için kamuoyu duyurusu: 5 ülke arasına sokacak!
Ekonomi

Bakan Bayraktar'dan Tüm Türkiye için kamuoyu duyurusu: 5 ülke arasına sokacak!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Eskişehir'de yaptığı açıklama ile Beylikova'da keşfedilen nadir elementlerin ülkemizi dünya klas..
34 yıllık anlaşmaya neşter! Katar ile ABD değişikliğe gitti
Dünya

34 yıllık anlaşmaya neşter! Katar ile ABD değişikliğe gitti

ABD ve Katar arasında 90'lı yıllarda imzalanan savunma işbirliği anlaşmasında değişikliğe gidildi.
BAE'nin 150 milyar dolar olan tarihi hamlesi piyasada ortalığı karıştırdı! Mısır ile programda anlaştı
Dünya

BAE'nin 150 milyar dolar olan tarihi hamlesi piyasada ortalığı karıştırdı! Mısır ile programda anlaştı

BAE ülkesinin tarihi hamlesi! Yılda 8 milyon turisti bölgeye çekmeyi hedefleyen şok projenin ayrıntıları belli oldu. Arap ülkesi turizm endü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23