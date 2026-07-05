Hepsi tıpış tıpış yola geliyor! Sürekli tepeden bakan kibirli ABD’den olay “Türkiye” itirafı
Haber Girişi: 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi, Türkiye-ABD ilişkilerinde savunma sanayii odaklı yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Başkan Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kurduğu yakın ilişki üzerinden F-35 ve KAAN projesi gibi kritik konularda somut adımlar atması bekleniyor. Zirve, hem bölge güvenliği hem de Türkiye'nin stratejik konumunu güçlendirecek diplomatik bir zafer olarak görülüyor.