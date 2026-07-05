Hepsi tıpış tıpış yola geliyor! Sürekli tepeden bakan kibirli ABD’den olay “Türkiye” itirafı

Amerikan Associated Press haber ajansı tarafından kaleme alınan analizde; Trump’ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kişisel daveti üzerine Türkiye’ye gelmeyi kabul ettiğinin altı çizilirken, ziyaret sırasında savunma alanında önemli açıklamalar yapılabileceği ifade edildi. Trump, geçtiğimiz hafta, "Çoğu kişi için gitmezdim ama Cumhurbaşkanı Erdoğan beni aradı ve ‘Amerika burada olmalı’ dedi. Ben de ona duyduğum saygı nedeniyle geliyorum." diyerek Erdoğan’la arasındaki yakın ilişkiye dikkati çekmişti. Ziyaret öncesinde en çok öne çıkan başlık ise savunma sanayii oldu.