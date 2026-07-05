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Hikmet mi, başka bir şey mi? Sivaslılar, yağış sonrası görünce, gözlerine inanamadı Hepsi tıpış tıpış yola geliyor! Sürekli tepeden bakan kibirli ABD’den olay “Türkiye” itirafı Fas'ın yıldızı tarihe geçti! Dünya Kupası'nda bir ilk Penaltı kurtardı! Futbol devi zorlandı ama kazandı Beşiktaş yönetimi ABD'ye gidiyor! Trossard'a ödenecek bonservis açıklandı Bir deprem yalanı daha! AFAD iddialara cevap verdi Sessiz devrim! Rekor kırıldı Nükleer enerji hamlesi! 14 reaktör birden kuracaklar ABD’nin rakibi arayı kapatıyor! Yeni teknolojiyi test etti
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Hepsi tıpış tıpış yola geliyor! Sürekli tepeden bakan kibirli ABD’den olay "Türkiye" itirafı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hepsi tıpış tıpış yola geliyor! Sürekli tepeden bakan kibirli ABD’den olay “Türkiye” itirafı

Haber Girişi: 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi, Türkiye-ABD ilişkilerinde savunma sanayii odaklı yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Başkan Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kurduğu yakın ilişki üzerinden F-35 ve KAAN projesi gibi kritik konularda somut adımlar atması bekleniyor. Zirve, hem bölge güvenliği hem de Türkiye'nin stratejik konumunu güçlendirecek diplomatik bir zafer olarak görülüyor.

#1
Foto - Hepsi tıpış tıpış yola geliyor! Sürekli tepeden bakan kibirli ABD’den olay "Türkiye" itirafı

ABD Başkanı Donald Trump’ın önümüzdeki hafta salı ve çarşamba günleri Ankara’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’ne katılacak olması, Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor.

#2
Foto - Hepsi tıpış tıpış yola geliyor! Sürekli tepeden bakan kibirli ABD’den olay "Türkiye" itirafı

Amerikan Associated Press haber ajansı tarafından kaleme alınan analizde; Trump’ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kişisel daveti üzerine Türkiye’ye gelmeyi kabul ettiğinin altı çizilirken, ziyaret sırasında savunma alanında önemli açıklamalar yapılabileceği ifade edildi. Trump, geçtiğimiz hafta, "Çoğu kişi için gitmezdim ama Cumhurbaşkanı Erdoğan beni aradı ve ‘Amerika burada olmalı’ dedi. Ben de ona duyduğum saygı nedeniyle geliyorum." diyerek Erdoğan’la arasındaki yakın ilişkiye dikkati çekmişti. Ziyaret öncesinde en çok öne çıkan başlık ise savunma sanayii oldu.

#3
Foto - Hepsi tıpış tıpış yola geliyor! Sürekli tepeden bakan kibirli ABD’den olay "Türkiye" itirafı

Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmede, Türkiye’nin talep ettiği F-35 savaş uçakları ve F-110 jet motorlarıyla ilgili soruya, "Evet, Erdoğan’ı çok mutlu edecek bir şey yapabilirim." yanıtını vermişti. Söz konusu açıklama, Türkiye’nin yeniden F-35 programına dönüşü ve milli muharip uçak KAAN’da kullanılacak F-110 motorlarının satışına ilişkin beklentileri artırdı.

#4
Foto - Hepsi tıpış tıpış yola geliyor! Sürekli tepeden bakan kibirli ABD’den olay "Türkiye" itirafı

ABD Dışişleri Bakanlığı, ziyaret öncesi yaklaşık 700 milyon dolarlık motor satışını ilerletmek amacıyla Kongre’yi bilgilendirirken, Türkiye’nin envanterindeki Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Kongre üyeleri arasında F-35 satışına yönelik itirazlar sürüyor. Uzmanlar, Trump ile Erdoğan arasındaki kişisel ilişkinin, iki ülke arasındaki diplomatik süreci hızlandırdığı görüşünde. Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in ulusal güvenlik danışmanı Philip Gordon, Trump’ın güçlü liderlerle daha yakın ilişkiler kurduğunu belirterek, Erdoğan’ın da bu yakınlıktan diplomatik açıdan yararlandığını söyledi.

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