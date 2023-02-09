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Yaşam
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Henüz 2 yaşında! 79 saatlik mücadeleyi kazandı

2023-02-09 12:04:14
Henüz 2 yaşında! 79 saatlik mücadeleyi kazandı

Hatay'da 79 saat sonunda 2 yaşındaki Mehmet Tatar enkazdan sağ çıkarıldı.

#1
Foto - Henüz 2 yaşında! 79 saatlik mücadeleyi kazandı

Hatay’da Erzurum AFAD ekibi tarafından depremden 79 saat sonra enkaz altından 2 yaşındaki Mehmet sağ olarak çıkarıldı.

#2
Foto - Henüz 2 yaşında! 79 saatlik mücadeleyi kazandı

Hatay'da arama kurtarma faaliyetlerine katılan Erzurum AFAD ekipleri, depremden 79 saat sonra Odabaşı Defne Öğretmenler Sitesinin enkazından 2 yaşındaki Mehmet Tatar’ı yaralı olarak çıkardı.

#3
Foto - Henüz 2 yaşında! 79 saatlik mücadeleyi kazandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için deprem bölgesine giden Erzurum AFAD ekipleri, Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Hatay’da Odabaşı Defne Öğretmenler Sitesinin enkazında ses almaları üzerine Erzurum AFAD ekibi tarafından yapılan arama kurtarma çalışmalarından sevindirici haber geldi.

#4
Foto - Henüz 2 yaşında! 79 saatlik mücadeleyi kazandı

2 yaşındaki Mehmet Tatar, depremden 79 saat sonra sağ kurtarıldı. Betonları duvar delici aletlerle kesip koridor oluşturan ekipler, uzun uğraşlar sonucu 2 yaşındaki Mehmet'e ulaştı. Depremden 79 saat sonra enkazdan kurtarılan küçük çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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