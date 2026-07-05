Türkiye’nin olay hamlesi, Tel Aviv’i tir tir titretti! İsrail’de “üçlü ittifak” kâbusu

Haberde, "Resmi savunma anlaşmalarıyla birbirine bağlı olmasalar da, Türkiye, Katar ve Pakistan benzer yönelimlere uyumlu, karşılıklı olarak fayda sağlayan kapasitelere sahiptir. Katar'ın geniş finansal gücü, Türkiye'nin konvansiyonel askeri kapasitesi ve Pakistan'ın nükleer yeteneği birlikte güçlü bir kombinasyon oluşturmaktadır. Bu üçlü ittifak, Ortadoğu çatışmalarında uygun bir arabulucu ve önümüzdeki dönem için bölgede ABD'nin doğru ortağı olarak kendini göstermektedir. Sonuç olarak, ABD'nin İran ile yaptığı müzakerelerdeki Pakistan'ın rolüne bakınız" denildi. Türkiye, Katar ve Pakistan eksenli ittifakın, Batı sistemleri ve ekonomileriyle olan güçlü ve derin bağları sebebiyle İsrail için daha büyük bir tehdit haline geldiği dile getirildi.