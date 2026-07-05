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Dünya
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Türkiye’nin olay hamlesi, Tel Aviv’i tir tir titretti! İsrail’de "üçlü ittifak" kâbusu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Türkiye’nin olay hamlesi, Tel Aviv’i tir tir titretti! İsrail’de “üçlü ittifak” kâbusu

Türkiye, Katar ve Pakistan eksenli ittifakın İsrail karşısında güçlü bir blok olarak ortaya çıktığını yazan İsrail basını, 3'lü ittifakın ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu politikasında giderek daha fazla önem kazandığını ve söz konusu durumun İsrail için büyük bir tehdit haline geldiğini dile getirdi. Trump'ın Orta Doğu'ya ilişkin açıklamalarını işaret eden İsrail basını, 'Türkiye'nin pozisyonlarının ABD yönetiminin en üst kademelerinde ne kadar etkili olduğunu yansıtıyor gibi görünüyor' değerlendirmesinde bulundu.

#1
Foto - Türkiye’nin olay hamlesi, Tel Aviv’i tir tir titretti! İsrail’de "üçlü ittifak" kâbusu

İsrail basını, Türkiye, Katar ve Pakistan'ın oluşturduğu "stratejik üçlü"nün İsrail karşısında güçlü bir blok olarak ortaya çıktığını yazdı. Türkiye'nin öncülük ettiği 3'lü ittifakın ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu politikasında ve Avrupa'da giderek daha fazla önem kazandığı kaydedilirken söz konusu durumun İsrail için zorluklar yarattığı belirtildi.

#2
Foto - Türkiye’nin olay hamlesi, Tel Aviv’i tir tir titretti! İsrail’de "üçlü ittifak" kâbusu

Ortadoğu'nun mevcut stratejik ortamında, en dikkat çekici unsurlardan birinin Türkiye'nin "stratejik üçlüsü"nün yükselen etkisi olduğu ifade edildi. Bu yeni oluşan blokta Türkiye, Katar ve Pakistan'ın kilit oyuncu olduğunu yazan İsrail basını, Suudi Arabistan ve Mısır'ın da bu eksene dahil olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Türkiye, Katar ve Pakistan merkezli ittifakın ABD ve diğer Batılı güçlerle yakın ilişkilerine dikkat çekilen haberde, "Bu, İsrail'e açıkça karşı olan bir ittifaktır" ifadesi yer aldı.

#3
Foto - Türkiye’nin olay hamlesi, Tel Aviv’i tir tir titretti! İsrail’de "üçlü ittifak" kâbusu

Türkiye'nin Suriye ve Levant Bölgesi'nde varlığını arttırdığı kaydedilen haberde, "Türkiye, Lübnan'da son yıllarda, özellikle kuzey kenti Trablus ve Akkar'da sessiz ve sistematik bir şekilde nüfuz kurma çabası içinde olmuştur. ABD Başkanı Trump'ın Suriye hükümetinin Lübnan'daki olası rolüne ilişkin son açıklamaları, Türkiye'nin pozisyonlarının ABD yönetiminin en üst kademelerinde ne kadar etkili olduğunu yansıtıyor gibi görünüyor. Tom Barrack'ın pozisyonları sıklıkla Ankara ile örtüşüyor. Öte yandan, Trump'ın Özel Temsilci Steve Witkoff da sık sık Türkiye'nin yakın müttefiki Katar'ın görüşlerini yansıtan pozisyonlar benimsiyor." denildi.

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Foto - Türkiye’nin olay hamlesi, Tel Aviv’i tir tir titretti! İsrail’de "üçlü ittifak" kâbusu

Haberde, "Resmi savunma anlaşmalarıyla birbirine bağlı olmasalar da, Türkiye, Katar ve Pakistan benzer yönelimlere uyumlu, karşılıklı olarak fayda sağlayan kapasitelere sahiptir. Katar'ın geniş finansal gücü, Türkiye'nin konvansiyonel askeri kapasitesi ve Pakistan'ın nükleer yeteneği birlikte güçlü bir kombinasyon oluşturmaktadır. Bu üçlü ittifak, Ortadoğu çatışmalarında uygun bir arabulucu ve önümüzdeki dönem için bölgede ABD'nin doğru ortağı olarak kendini göstermektedir. Sonuç olarak, ABD'nin İran ile yaptığı müzakerelerdeki Pakistan'ın rolüne bakınız" denildi. Türkiye, Katar ve Pakistan eksenli ittifakın, Batı sistemleri ve ekonomileriyle olan güçlü ve derin bağları sebebiyle İsrail için daha büyük bir tehdit haline geldiği dile getirildi.

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