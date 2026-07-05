Türkiye’nin olay hamlesi, Tel Aviv’i tir tir titretti! İsrail’de “üçlü ittifak” kâbusu
Türkiye, Katar ve Pakistan eksenli ittifakın İsrail karşısında güçlü bir blok olarak ortaya çıktığını yazan İsrail basını, 3'lü ittifakın ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu politikasında giderek daha fazla önem kazandığını ve söz konusu durumun İsrail için büyük bir tehdit haline geldiğini dile getirdi. Trump'ın Orta Doğu'ya ilişkin açıklamalarını işaret eden İsrail basını, 'Türkiye'nin pozisyonlarının ABD yönetiminin en üst kademelerinde ne kadar etkili olduğunu yansıtıyor gibi görünüyor' değerlendirmesinde bulundu.