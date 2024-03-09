Hem doğaya hem tarihe zarar veriyorlar

Manavgatın nadir biyolojik bir zenginliği olan koruma altındaki kum zambaklarının yetiştiği yerlerde ve aynı zamanda yaz mevsiminde caretta carettaların yuva yaptığı kumların üzerinde dört çekerli araçlarla off Road yapıldığının tespit edildiğini söyleyen Sert şöyle devam etti: "Bu insanları turist veya yerli; bu faaliyetlerinden alıkoyamayız. Ancak bu faaliyetleri de her yerde yapmalarına da izin veremeyiz. insanların eğlence amacıyla yapmış oldukları faaliyetlerini ilgili kamu kuruluşlarının göstereceği belirli alanlarda yapmalarını sağladığımız zaman bu sorun kendiliğinden çözülmüş olacaktır. İnsanlarımıza doğru yolu gösterdiğimiz zaman o yolu takip edecek kadar bilinçli olduklarını düşünüyorum. Unutmayalım ki doğru denetim ve düzenlemelerle sürdürülebilir çevre yönetimi çok kolay bir şekilde sağlanabilir".