Hem ahmak hem aşağıların aşağısı bir yaratık! Bu, tam bir soysuzluk

“İsrail "Kudüs İşleri ve Miras Bakanı" Amichai Eliyahu, katıldığı programda şunları söylüyor: "Gazze'ye atom bombası atılması gündemimizde olmalı. Nazi'lere insani yardım ulaştırılmasına izin veremezdik, Gazze'de de tarafsız sivil diye bir şey yok. Filistin bayrağı sallayanların dünya üzerinde yaşam hakkı yok. Gazze'deki canavarlar, sorunlarına kendi başlarına bir çözüm bulmalılar." Atom bombası kullanmayı bir seçenek olarak sunan hem ahmak hem insanlık düşmanı aşağıların aşağısı bu yaratığın açıklamaları İsrail'de tepki çekti. Netanyahu, Eliyahu'nun hükümet toplantılarına katılımını askıya aldı. Muhalefet lideri Yair Lapid, sorumsuzluk ettiğini ve hemen kovulması gerektiğini söyledi. Eliyahu kendisini "metaforik bir açıklamaydı" diyerek savundu da neyin metaforu olduğu anlaşılamadı.