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Medya
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Hem ahmak hem aşağıların aşağısı bir yaratık! Bu, tam bir soysuzluk

2023-11-07 12:11:04
Hem ahmak hem aşağıların aşağısı bir yaratık! Bu, tam bir soysuzluk

Hilal Kaplan, İsrailli bakan Amichai Eliyahu’nun "Gazze'ye atom bombası atılması gündemimizde olmalı. Nazi'lere insani yardım ulaştırılmasına izin veremezdik, Gazze'de de tarafsız sivil diye bir şey yok. Filistin bayrağı sallayanların dünya üzerinde yaşam hakkı yok. Gazze'deki canavarlar, sorunlarına kendi başlarına bir çözüm bulmalılar” sözlerini değerlendirdi. “Atom bombası kullanmayı bir seçenek olarak sunan hem ahmak hem insanlık düşmanı aşağıların aşağısı bu yaratığın açıklamaları İsrail'de tepki çekti” ifadelerini kullanan Kaplan, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - Hem ahmak hem aşağıların aşağısı bir yaratık! Bu, tam bir soysuzluk

“İsrail "Kudüs İşleri ve Miras Bakanı" Amichai Eliyahu, katıldığı programda şunları söylüyor:  "Gazze'ye atom bombası atılması gündemimizde olmalı. Nazi'lere insani yardım ulaştırılmasına izin veremezdik, Gazze'de de tarafsız sivil diye bir şey yok. Filistin bayrağı sallayanların dünya üzerinde yaşam hakkı yok. Gazze'deki canavarlar, sorunlarına kendi başlarına bir çözüm bulmalılar."  Atom bombası kullanmayı bir seçenek olarak sunan hem ahmak hem insanlık düşmanı aşağıların aşağısı bu yaratığın açıklamaları İsrail'de tepki çekti. Netanyahu, Eliyahu'nun hükümet toplantılarına katılımını askıya aldı. Muhalefet lideri Yair Lapid, sorumsuzluk ettiğini ve hemen kovulması gerektiğini söyledi. Eliyahu kendisini "metaforik bir açıklamaydı" diyerek savundu da neyin metaforu olduğu anlaşılamadı. 

#2
Foto - Hem ahmak hem aşağıların aşağısı bir yaratık! Bu, tam bir soysuzluk

Ancak şurası önemli: İnsanlığa tepki olarak doğmuş bu soysuza İsrail'den gelen tepkilerin insani sebeplerle olduğunu düşünüyorsanız fena yanılıyorsunuz. İsrail, azınlık bir kısım hariç insanlık eşiğinden düşeli çok oldu. Dün bin İsrailli doktor imza kampanyalarını ilan etti ve talepleri neydi: Gazze'deki hastanelerin bombalanması! Doktoru böyle olan bir halkın, ülkesinin de bu zihniyette olması şaşırtıcı değil. 

#3
Foto - Hem ahmak hem aşağıların aşağısı bir yaratık! Bu, tam bir soysuzluk

Tepkilerin iki sebebi var. Atom bombası atarak rehinelerin hayatını hiçe sayması ve atom bombasının İsrail nüfusuna ve toprağına olumsuz etkileri. Bu kadar.  Gazze'deki milyonların İsrail için hiçbir değeri, hiçbir anlamı yok. Bu da İsrail'in yakın veya uzak gelecekte hiçbir şekilde Filistinliler ile birarada yaşama iradelerinin veya isteklerinin kalmadığını gösteriyor. 

#4
Foto - Hem ahmak hem aşağıların aşağısı bir yaratık! Bu, tam bir soysuzluk

Hamas'ın dediği gibi "nükleer bomba" açıklaması durduk yere çıkmadı. Böylesi bir vahşilik, "cinayet ve soykırıma dayanan işgalci varlığın koridorlarına ve zihinlerine hakim çürümüşlüğün, Nazizmin ve sadizmin düzeyinin ifadesidir."  İsrail, sadece Filistinlilerin değil, insanlık değerlerine inanan herkesin sorunudur. Bu gerçek, nükleer bomba atmalarından önce fark edilip harekete geçilir umarım.”

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