2023-11-07 12:11:04 Hem ahmak hem aşağıların aşağısı bir yaratık! Bu, tam bir soysuzluk
Hilal Kaplan, İsrailli bakan Amichai Eliyahu’nun "Gazze'ye atom bombası atılması gündemimizde olmalı. Nazi'lere insani yardım ulaştırılmasına izin veremezdik, Gazze'de de tarafsız sivil diye bir şey yok. Filistin bayrağı sallayanların dünya üzerinde yaşam hakkı yok. Gazze'deki canavarlar, sorunlarına kendi başlarına bir çözüm bulmalılar” sözlerini değerlendirdi. “Atom bombası kullanmayı bir seçenek olarak sunan hem ahmak hem insanlık düşmanı aşağıların aşağısı bu yaratığın açıklamaları İsrail'de tepki çekti” ifadelerini kullanan Kaplan, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti: