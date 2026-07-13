Helal olsun… 10 yaşındaki Abdullah şehit mezarlıklarını temizliyor! Oyuncaklarını satıp temizlik malzemesi aldı

Temizlik yaparken büyük mutluluk duyduğunu belirten Abdullah Eman, telefon bağımlısı olmamak için kendisine böyle bir yol seçtiğini söyledi. Yaptığı çalışmaların insanlara örnek olmasını istediğini ifade eden Abdullah, "Videolarımda sürekli beyaz giyiniyorum. Çünkü beyaz, aydınlık, umut ve iyilik demek" dedi. "Abdullah, daha 10 yaşında olmasına rağmen 40 yaşındaki insanlara bile örnek olacak davranışlar sergiliyor" diyen Hüseyin Yıldız, "Ben Abdullah'ın videolarını gördüğümde şehitlerimizin mezarlıklarını temizliyordu. Çok etkilendim. Benim rahmetli amcam da bir şehitti. Kendisine mesaj attım. Evimizin önünde, amcamız adına yaptırdığımız bir hayrat çeşmesi bulunduğunu ve yaklaşık 20 gündür ayağımın kırık olmasından dolayı temizliğini yapamadığımı söyledim. Kendisinin de cami ve hayrat çeşmelerini temizlediğini görünce, emeklerini ve bunu gerçekten içten, gönülden yaptığını düşündüğümü belirterek tebrik ettim. Bunun üzerine Abdullah'tan tekrar bir mesaj aldım. "Ben yarın size gelmek istiyorum." dedi. Teşekkür ettim. Ben kendisini bu temizlik için çağırmadığımı dile getirdim ama kendisi ısrarla geleceğini, bu işi severek yaptığını söyledi. Gurur duydum. Adresimi verdim. Abdullah bugün geldi ve evimizin önünde, rahmetli amcam adına yaptırdığımız hayrat çeşmesini tertemiz yaptı. Gerçekten yaptığı şey çok büyük yüreklilik isteyen bir davranış. Bunlar ancak gönülden yapılabilecek işler. Abdullah, daha 10 yaşında olmasına rağmen 40 yaşındaki insanlara bile örnek olacak davranışlar sergiliyor. Ailesini de bu güzel evlat için canı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.