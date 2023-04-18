2023-04-18 07:40:54 HDP'li Pervin Buldan 'açık açık söyleyeceğiz' diyerek tarih verdi! Kandil'in adayına özel ilan...
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için, terör örgütü yöneticileri ve Kandil'den peş peşe destek açıklamalarının geldiği bilinirken, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da, bayramdan sonra yapacakları mitinglerde adaylarının ismini açık açık söyleyeceklerini ifade etti. Buldan, "Gerçi sizler biliyorsunuz..." sözlerini kullanarak da Kılıçdaroğlu'na işaret etti.