HDP'li Pervin Buldan 'açık açık söyleyeceğiz' diyerek tarih verdi! Kandil'in adayına özel ilan...

6'li koalisyon Cumhurbaşkanı adaylarını Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıkladı. HDP ve Kandil'in desteğiyle 7'li koalisyona dönüşen ittifak ile ilgili Pervin Buldan da, hangi cumhurbaşkanı adayına oy vereceklerini bayramdan sonra yapacakları mitinglerde söyleyeceklerini belirtti. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bayramdan sonra yapacağımız mitinglerimizde sizlere cumhurbaşkanının ismini de söyleyeceğiz. Hangi cumhurbaşkanına oy vereceğinizi açık açık ilan edeceğiz, gerçi sizler biliyorsunuz." dedi. Buldan, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde partisinin seçim bürosunun açılışında, 14 Mayıs'ta önemli bir seçim olduğunu söyledi. Seçimi dönüm noktası olarak gördüklerini ifade eden Buldan, "14 Mayıs tarihi bu ülkenin kaderini değiştirecek bir seçim olacak, hem cumhurbaşkanlığı seçimi hem de parlamento seçimi yaşayacağız." diye konuştu.