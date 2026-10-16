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Fon vurgununda inanılmaz detay: Meğer milyarlarca lirayı bu yöntemle yurt dışına kaçırmışlar

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Fon vurgununda inanılmaz detay: Meğer milyarlarca lirayı bu yöntemle yurt dışına kaçırmışlar

Milyonlarca kişiyi etkileyen ve Türkiye'nin gündemini sarsan fon krizine yönelik hazırlanan yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilirken, vurguncuların paraları yurt dışına kaçırma yöntemleri netleşti. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu, MASAK koordinasyonunda 29 ülkeden 48 farklı talepte bulunularak şüphelilerin hesapları ve kripto varlıkları dahil tüm mal varlıklarının takibe alındığını açıkladı. Öte yandan fon iadelerinde hak sahiplerinin hak kaybetmemesi ve olağan dışı kazançların geri alınması için yeni bir hesaplama yöntemi devreye sokuldu.

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Foto - Fon vurgununda inanılmaz detay: Meğer milyarlarca lirayı bu yöntemle yurt dışına kaçırmışlar

Fon krizi ve piyasa manipülasyonlarına yönelik yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu yaptığı açıklamada yurt dışındaki varlıkların tespiti için 29 ülkeden 48 talepte bulunulduğunu açıkladı. Öte yandan fon iadelerinde hak sahiplerinin belirlenmesi ve olağan dışı kazançların geri alınmasına ilişkin hesaplama yönteminde de değişiklik yapıldı.

#2
Foto - Fon vurgununda inanılmaz detay: Meğer milyarlarca lirayı bu yöntemle yurt dışına kaçırmışlar

Yüz milyarlarca paranın döndüğü, milyonlarca kişiyi etkileyen fon krizinde yeni adımlar atılmaya devam ediyor. Son olarak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda piyasalarda yaşanan fon krizi ve manipülasyonlara yönelik hazırlanan yasa teklifi görüşülerek kabul edildi. Komisyonda kritik açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu, fon krizi kapsamında MASAK'ın yurtdışındaki varlıklara ilişkin 29 ülkeden 48 talepte bulunduğunu, savcılıkların da harekete geçirildiğini kaydetti.

#3
Foto - Fon vurgununda inanılmaz detay: Meğer milyarlarca lirayı bu yöntemle yurt dışına kaçırmışlar

Yüz milyarlarca paranın döndüğü, milyonlarca kişiyi etkileyen fon krizinde yeni adımlar atılmaya devam ediyor. Son olarak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda piyasalarda yaşanan fon krizi ve manipülasyonlara yönelik hazırlanan yasa teklifi görüşülerek kabul edildi. Komisyonda kritik açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu, fon krizi kapsamında MASAK'ın yurtdışındaki varlıklara ilişkin 29 ülkeden 48 talepte bulunduğunu, savcılıkların da harekete geçirildiğini kaydetti.

#4
Foto - Fon vurgununda inanılmaz detay: Meğer milyarlarca lirayı bu yöntemle yurt dışına kaçırmışlar

MASAK Başkanı Hasan Kaymak da "başka hesaplara para transferini MASAK durduramaz mıydı?" eleştirilerine denetim mekanizmasının tüm dünyada olduğu gibi FATF'in standartlarına uygun olduğu şekilde işlediğini belirterek cevap verdi. İlgili kurumların MASAK'a bildirimde bulunması halinde işlem yapıldığına dikkat çeken Kaymak, şöyle devam etti: "Biz rutin denetimlerimizde MASAK'a kurumların bildirmeleri gereken bir konu olduğu halde bildirmediklerini kendi yaptığımız analizlerimizle anlarsak buna ilişkin de cezai uygulamalarımızı yaparız. Çok büyük çaplı, büyük çaplı veya orta büyüklükteki çapta, ne çapta olursa olsun mali işlemlerin Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun denetiminden geçmesi diye bir durum söz konusu değil. Nihayetinde eğer bir şüpheli işlem bildirimi veya tereddüt yoksa MASAK'a gelen bilgiler zaten en erkeni artı iki günde geliyor."

#5
Foto - Fon vurgununda inanılmaz detay: Meğer milyarlarca lirayı bu yöntemle yurt dışına kaçırmışlar

Bazı işlemlerin hiçbir şekilde kayda girmediğine dikkat çeken Kaymak, "Yani bir firmanın işlemini veya bir kripto varlık soğuk cüzdana alınmasını izleyebilecek, takip edebilecek insan da yok. Bahsettiğiniz miktarlardaki işleme ilişkin en ufak bir iz yok. O büyük rakamlar. Zaten o büyük rakamlarda işlem yapacak Türkiye'de kripto varlık hizmet sağlayıcısı da yok. Yani bunu belki yurt dışındaki bir hesaptan, yine yurt dışındaki başka bir hesaba bir şekilde bilgisayar üzerinden, flash üzerinden aktarmış da olabilir. İşlem yapılmadan görmek mümkün değil. Bunu talep etmek mümkün değil" diye konuştu.

#6
Foto - Fon vurgununda inanılmaz detay: Meğer milyarlarca lirayı bu yöntemle yurt dışına kaçırmışlar

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, fon soruşturmalarına konu olan işlemlere ilişkin "Biz Borsa olarak bildirimlerimizi hem SPK'ye yaptık hem de KAP'ta açıkladık. Bu konuda üstümüze düşeni yapmış olduk" dedi. SPK İkinci Başkanı Ahmet Aksu, "Devlet Denetleme Kurulu bir görev yapıyor. Oradaki denetleme sonucunda ne çıkacaksa SPK'nin sorumlulukları ne kadar veya sistem içerisinde nerede, artık olan onlar belli olacak. Biz de sonuca razı olacağız" ifadesini kullandı.

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Foto - Fon vurgununda inanılmaz detay: Meğer milyarlarca lirayı bu yöntemle yurt dışına kaçırmışlar

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Yorumlar

Şuayip

Asıl suçlu görevliler, paraları havale eden bankalardır

İ. Keskin

Tavşan tepeyi çoktaaaan aşmış. Sen ne kadar çarpana çalarsan çal vebal kurtarmaaaaaz!
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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