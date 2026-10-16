Fon vurgununda inanılmaz detay: Meğer milyarlarca lirayı bu yöntemle yurt dışına kaçırmışlar

MASAK Başkanı Hasan Kaymak da "başka hesaplara para transferini MASAK durduramaz mıydı?" eleştirilerine denetim mekanizmasının tüm dünyada olduğu gibi FATF'in standartlarına uygun olduğu şekilde işlediğini belirterek cevap verdi. İlgili kurumların MASAK'a bildirimde bulunması halinde işlem yapıldığına dikkat çeken Kaymak, şöyle devam etti: "Biz rutin denetimlerimizde MASAK'a kurumların bildirmeleri gereken bir konu olduğu halde bildirmediklerini kendi yaptığımız analizlerimizle anlarsak buna ilişkin de cezai uygulamalarımızı yaparız. Çok büyük çaplı, büyük çaplı veya orta büyüklükteki çapta, ne çapta olursa olsun mali işlemlerin Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun denetiminden geçmesi diye bir durum söz konusu değil. Nihayetinde eğer bir şüpheli işlem bildirimi veya tereddüt yoksa MASAK'a gelen bilgiler zaten en erkeni artı iki günde geliyor."