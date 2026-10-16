Fon vurgununda inanılmaz detay: Meğer milyarlarca lirayı bu yöntemle yurt dışına kaçırmışlar
Milyonlarca kişiyi etkileyen ve Türkiye'nin gündemini sarsan fon krizine yönelik hazırlanan yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilirken, vurguncuların paraları yurt dışına kaçırma yöntemleri netleşti. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu, MASAK koordinasyonunda 29 ülkeden 48 farklı talepte bulunularak şüphelilerin hesapları ve kripto varlıkları dahil tüm mal varlıklarının takibe alındığını açıkladı. Öte yandan fon iadelerinde hak sahiplerinin hak kaybetmemesi ve olağan dışı kazançların geri alınması için yeni bir hesaplama yöntemi devreye sokuldu.