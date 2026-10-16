Alıp satacaklar aman dikkat! Altının rekor kıracağı tarih resmen açıklandı
Küresel piyasalarda Fed'in faiz politikaları altın fiyatlarını kısa vadede baskı altında tutarken, dünyaca ünlü Financial Times'da yayımlanan kapsamlı analizler değerli metalin önümüzdeki dönemde rekor kırmaya hazırlanacağını ortaya koydu. Merkez bankalarının eylül ayında 10 ayın zirvesine ulaşarak 63 ton altın satın alması ve gelişmekte olan ülkelerin dolara olan bağımlılığı azaltma hamleleri dikkat çekti. Uzmanlar, artan kamu borçları ve jeopolitik risklerin etkisiyle altının önümüzdeki 12 ila 24 ay içinde tarihi zirvelere ulaşacağını öngörüyor.