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Ekonomi
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Alıp satacaklar aman dikkat! Altının rekor kıracağı tarih resmen açıklandı

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Alıp satacaklar aman dikkat! Altının rekor kıracağı tarih resmen açıklandı

Küresel piyasalarda Fed'in faiz politikaları altın fiyatlarını kısa vadede baskı altında tutarken, dünyaca ünlü Financial Times'da yayımlanan kapsamlı analizler değerli metalin önümüzdeki dönemde rekor kırmaya hazırlanacağını ortaya koydu. Merkez bankalarının eylül ayında 10 ayın zirvesine ulaşarak 63 ton altın satın alması ve gelişmekte olan ülkelerin dolara olan bağımlılığı azaltma hamleleri dikkat çekti. Uzmanlar, artan kamu borçları ve jeopolitik risklerin etkisiyle altının önümüzdeki 12 ila 24 ay içinde tarihi zirvelere ulaşacağını öngörüyor.

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Foto - Alıp satacaklar aman dikkat! Altının rekor kıracağı tarih resmen açıklandı

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışlarına devam edebileceği beklentisi, küresel piyasalarda altın fiyatlarını baskılıyor. Buna karşın önde gelen yatırım fonlarının yöneticileri, değerli metalin orta ve uzun vadede yeni zirveler görebileceğini öngörüyor. Financial Times (FT) tarafından düzenlenen Değerli Metaller Sempozyumu'nda konuşan fon yöneticileri ve madencilik sektörü temsilcileri, son fiyat düşüşünün kalıcı olmayabileceği değerlendirmesinde bulundu.

#2
Foto - Alıp satacaklar aman dikkat! Altının rekor kıracağı tarih resmen açıklandı

Jeopolitik gerilimler, artan kamu borçları, finansal piyasalardaki belirsizlikler ve merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme çabaları, altına yönelik talebi destekleyen temel unsurlar arasında gösteriliyor. Dünya Altın Konseyinin (WGC) geçici verilerine göre merkez bankaları, eylül ayında yaklaşık 63 ton altın satın aldı. Böylece Kasım 2024'ten bu yana en yüksek aylık alım miktarına ulaşıldı.

#3
Foto - Alıp satacaklar aman dikkat! Altının rekor kıracağı tarih resmen açıklandı

Merkez bankaları ve Uluslararası Para Fonu verileri, ülkelerin rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla altına yöneldiğine işaret ediyor. Özellikle gelişmekte olan ekonomilerin dolar dışındaki varlıklara ağırlık vermesi, küresel altın talebini artıran başlıca etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.

#4
Foto - Alıp satacaklar aman dikkat! Altının rekor kıracağı tarih resmen açıklandı

Troy Asset Management fon yöneticisi Charlotte Yonge, altının önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde yeni bir zirveye ulaşabileceğini tahmin ediyor. ABD'nin artan kamu borcuna ve hükümetlerin bozulan mali dengelerine dikkati çeken Yonge, bu gelişmelerin altına olan talebi desteklediğini belirtiyor. Olası ekonomik durgunluklarda para arzının artırılmasının da değerli metale ilgiyi güçlendirebileceğini ifade eden Yonge'a göre artan borçlanma ihtiyacı ve para politikalarındaki belirsizlikler, altını yatırımcılar açısından önemli bir korunma aracı haline getiriyor.

#5
Foto - Alıp satacaklar aman dikkat! Altının rekor kıracağı tarih resmen açıklandı

Aon Investments yöneticisi Paul Carne, altının önümüzdeki iki yıl içinde yeni rekor seviyelere ulaşabileceğini öngörüyor. Carne, ABD'nin doları yaptırımlar ve dış politika aracı olarak kullanmasının ülkeleri alternatif rezerv varlıklarına yöneltebileceğini, bu süreçte altının öne çıkabileceğini belirtiyor. Allied Gold Üst Yöneticisi (CEO) Peter Marrone, küresel finans sisteminde yeni bir kriz yaşanması ihtimalinin sorgulanması gerektiğine dikkati çekiyor. Marrone, ekonomik belirsizliklerin artmasıyla varlıklı ailelerin servetlerini yöneten yatırım kuruluşlarının devlet tahvillerinden uzaklaşarak portföylerinde altına daha fazla yer verdiğini ifade ediyor. Altın üreticisi Endeavour Mining'in Üst Yöneticisi Ian Cockerill, küresel ekonomik koşulların altın fiyatlarını desteklemeyi sürdürdüğünü belirtiyor.

#6
Foto - Alıp satacaklar aman dikkat! Altının rekor kıracağı tarih resmen açıklandı

Geleneksel para birimlerine duyulan güvenin zayıflaması ve merkez bankalarının rezervlerinin değerini koruma arayışının altına ilgiyi artırdığını kaydeden Cockerill, mevcut fiyat seviyelerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunuyor. Cockerill, 4 bin doların kesin bir taban seviye olup olmadığının bilinmediğini ancak altının bir sonraki yükseliş hareketi öncesinde güçlü bir destek noktasına yakın olabileceğini ifade ediyor.

#7
Foto - Alıp satacaklar aman dikkat! Altının rekor kıracağı tarih resmen açıklandı

Standard Chartered Küresel Emtia Araştırmaları Başkanı Suki Cooper, merkez bankalarının altına yönelik talebinin güçlü seyrini koruduğunu belirtiyor. Cooper, bazı ülkelerin ABD ve İsrail'in İran'la savaşının başlamasının ardından finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bu yıl altın sattığını hatırlatıyor.

#8
Foto - Alıp satacaklar aman dikkat! Altının rekor kıracağı tarih resmen açıklandı

Buna rağmen merkez bankalarının genel eğiliminin altın rezervlerini artırmak yönünde olduğunu vurgulayan Cooper, küresel piyasalarda dolara duyulan güvenin zayıflaması halinde altın alımlarının daha da hızlanabileceğine işaret ediyor. Financial Times'ın haberinde, Çin Merkez Bankasının altın rezervlerini artırmaya devam ettiği belirtiliyor. Dünya Altın Konseyi verilerine göre Çin'in altın varlıkları yaklaşık 2 bin 410 tona ulaşırken altının ülkenin toplam uluslararası rezervleri içindeki payı yüzde 9'a yükseldi.

#9
Foto - Alıp satacaklar aman dikkat! Altının rekor kıracağı tarih resmen açıklandı

Çin'in rezervlerinde altına daha fazla yer vermesi, gelişmekte olan ülkelerin dolara bağımlılıklarını azaltma arayışının göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Fon yöneticisi Charlotte Yonge da gelişmekte olan ekonomilerin dolar dışındaki rezerv seçeneklerine yöneldiğine dikkati çekerek avro ve Japon yenine kıyasla altının daha fazla öne çıkabileceğini belirtiyor.

#10
Foto - Alıp satacaklar aman dikkat! Altının rekor kıracağı tarih resmen açıklandı

Altının uzun vadeli görünümüne ilişkin olumlu beklentiler korunurken Fed'in faiz politikası kısa vadede fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor. ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, Fed'in yeni faiz artışlarına gidebileceği ihtimalini gündeme taşıdı. Faiz oranlarının yükselmesi beklentisi, yatırımcısına faiz geliri sağlamayan altının tahvil gibi alternatif yatırım araçları karşısındaki cazibesini azaltıyor.

#11
Foto - Alıp satacaklar aman dikkat! Altının rekor kıracağı tarih resmen açıklandı

Öte yandan Financial Times'a konuşan yatırım yöneticileri, kısa vadeli fiyat hareketlerine rağmen altının uzun vadeli potansiyeline ilişkin olumlu görüşlerini sürdürüyor. Jeopolitik belirsizlikler, artan kamu borçları ve merkez bankalarının altın alımlarına devam etmesi, değerli metalin önümüzdeki dönemdeki seyrini destekleyebilecek temel unsurlar arasında gösteriliyor.

#12
Foto - Alıp satacaklar aman dikkat! Altının rekor kıracağı tarih resmen açıklandı

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