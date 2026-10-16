Alıp satacaklar aman dikkat! Altının rekor kıracağı tarih resmen açıklandı

Troy Asset Management fon yöneticisi Charlotte Yonge, altının önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde yeni bir zirveye ulaşabileceğini tahmin ediyor. ABD'nin artan kamu borcuna ve hükümetlerin bozulan mali dengelerine dikkati çeken Yonge, bu gelişmelerin altına olan talebi desteklediğini belirtiyor. Olası ekonomik durgunluklarda para arzının artırılmasının da değerli metale ilgiyi güçlendirebileceğini ifade eden Yonge'a göre artan borçlanma ihtiyacı ve para politikalarındaki belirsizlikler, altını yatırımcılar açısından önemli bir korunma aracı haline getiriyor.