Altın haftalık düşüşe koşuyor!

KIRILMA NOKTALARI Hansen, altının kısa vadeli toparlanma çabasına rağmen teknik görünümün henüz güçlenmediğini belirtti. Ons altının ağustos ayından bu yana aşağı eğimli bir kanal içinde hareket ettiğini ve 21, 50 ve 200 günlük hareketli ortalamalarının altında bulunduğunu kaydeden Hansen “4.175 doların üzerinde bir kırılma, konsolidasyon aşamasının başlangıcına işaret edebilir. 4.235 doların üzerinde kalıcı bir hareket, momentum yatırımcıları arasında güveni artırmak için gerekli olacaktır. 4.066 doların altına doğru bir kırılma ise, uzun vadeli trend çizgisi desteğinin ortaya çıktığı 4.000 dolara doğru daha derin bir düşüş riskini artıracaktır” dedi.