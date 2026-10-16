Altın haftalık düşüşe koşuyor!
Altının ons fiyatı küresel piyasalarda 4.172 dolardan, gram altın ise 6.638 TL’den güne başladı. ABD’de yüksek enflasyon ve Fed’in faizleri uzun süre yüksek tutabileceği beklentisi piyasaları etkilerken, dolar ve tahvil faizlerindeki düşüş altındaki hareketliliği artırdı. Saxo Bank Stratejisti Ole Hansen, ons altında 4.175 doların aşılmasının yükselişi destekleyebileceğini, 4.066 doların altına inilmesi hâlinde ise 4.000 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini belirtti.