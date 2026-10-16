Herkesi şaşırtan gelişme! 60’tan fazla ülkeye ihracat yapan Türk gıda devi iflas etti

Türkiye'de gıda imalatı alanında 10 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Lolliboni Gıda Sanayi A.Ş. hakkında iflas süreciyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şekerleme ürünlerini uluslararası pazarlara taşıyan şirketin iflasının ardından alacaklıları ilgilendiren resmi ilan yayımlandı. Bakırköy 1. İcra Dairesi tarafından yapılan duyuruda, Lolliboni Gıda Sanayi A.Ş.'nin iflas dosyasına ilişkin sıra cetvelinin hazırlandığı ve incelemeye açıldığı bildirildi. Böylece şirketten alacağı bulunan kişi ve kuruluşlar açısından hukuki süreçte önemli bir aşamaya geçildi. Yayımlanan ilanda, alacakların kabulüne ve sıralamasına ilişkin itirazların belirli süreler içinde yapılması gerektiği hatırlatıldı. Alacakları kısmen veya tamamen reddedilen alacaklıların, alacağın esasına ve miktarına yönelik itirazlarını 15 gün içinde iflas kararının verildiği yerdeki ticaret mahkemesinde dava açarak ileri sürmesi gerekiyor.