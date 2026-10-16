Herkesi şaşırtan gelişme! 60’tan fazla ülkeye ihracat yapan Türk gıda devi iflas etti
Pamuk şeker, lolipop ve oyuncaklı şekerleme ürünleriyle Almanya'dan Fransa'ya, Suudi Arabistan'dan Azerbaycan'a kadar 60'tan fazla ülkeye ihracat yapan Lolliboni Gıda Sanayi A.Ş. iflas etti. Bakırköy 1. İcra Dairesi tarafından şirketin iflas dosyasına ilişkin sıra cetveli incelemeye açılırken, alacaklıların haklarını koruyabilmesi için 15 günlük dava ve 7 günlük şikâyet süreleri duyuruldu. Uluslararası fuarlarda Türk gıda sektörünü gururla temsil eden dev şirketin yaşadığı bu mali çöküş sektörde büyük üzüntüye yol açtı.