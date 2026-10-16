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Ekonomi
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Herkesi şaşırtan gelişme! 60’tan fazla ülkeye ihracat yapan Türk gıda devi iflas etti

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Herkesi şaşırtan gelişme! 60’tan fazla ülkeye ihracat yapan Türk gıda devi iflas etti

Pamuk şeker, lolipop ve oyuncaklı şekerleme ürünleriyle Almanya'dan Fransa'ya, Suudi Arabistan'dan Azerbaycan'a kadar 60'tan fazla ülkeye ihracat yapan Lolliboni Gıda Sanayi A.Ş. iflas etti. Bakırköy 1. İcra Dairesi tarafından şirketin iflas dosyasına ilişkin sıra cetveli incelemeye açılırken, alacaklıların haklarını koruyabilmesi için 15 günlük dava ve 7 günlük şikâyet süreleri duyuruldu. Uluslararası fuarlarda Türk gıda sektörünü gururla temsil eden dev şirketin yaşadığı bu mali çöküş sektörde büyük üzüntüye yol açtı.

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Foto - Herkesi şaşırtan gelişme! 60’tan fazla ülkeye ihracat yapan Türk gıda devi iflas etti

Türkiye'de gıda imalatı alanında 10 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Lolliboni Gıda Sanayi A.Ş. hakkında iflas süreciyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şekerleme ürünlerini uluslararası pazarlara taşıyan şirketin iflasının ardından alacaklıları ilgilendiren resmi ilan yayımlandı. Bakırköy 1. İcra Dairesi tarafından yapılan duyuruda, Lolliboni Gıda Sanayi A.Ş.'nin iflas dosyasına ilişkin sıra cetvelinin hazırlandığı ve incelemeye açıldığı bildirildi. Böylece şirketten alacağı bulunan kişi ve kuruluşlar açısından hukuki süreçte önemli bir aşamaya geçildi. Yayımlanan ilanda, alacakların kabulüne ve sıralamasına ilişkin itirazların belirli süreler içinde yapılması gerektiği hatırlatıldı. Alacakları kısmen veya tamamen reddedilen alacaklıların, alacağın esasına ve miktarına yönelik itirazlarını 15 gün içinde iflas kararının verildiği yerdeki ticaret mahkemesinde dava açarak ileri sürmesi gerekiyor.

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Foto - Herkesi şaşırtan gelişme! 60’tan fazla ülkeye ihracat yapan Türk gıda devi iflas etti

Yalnızca sıra cetvelindeki sıralamaya itiraz edecek alacaklıların ise 7 gün içinde icra mahkemesine şikâyette bulunması gerekiyor. Belirtilen süreler, alacaklıların haklarını koruyabilmeleri bakımından önem taşıyor.

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Foto - Herkesi şaşırtan gelişme! 60’tan fazla ülkeye ihracat yapan Türk gıda devi iflas etti

Lolliboni Gıda, özellikle oyuncaklı şekerleme ürünleriyle uluslararası pazarda faaliyet gösteriyordu. Şirketin ürün grupları arasında pamuk şeker, lolipop ve oyuncakla birlikte sunulan şekerlemeler bulunuyordu. Almanya, Hollanda ve Romanya'da kendi depoları bulunan şirket, farklı ülkelerdeki müşterilerine ürün gönderiyordu. İhracat yaptığı pazarlar arasında Moldova, İtalya, Fransa, Belçika, Suudi Arabistan, Katar ve Azerbaycan da yer alıyordu.

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Foto - Herkesi şaşırtan gelişme! 60’tan fazla ülkeye ihracat yapan Türk gıda devi iflas etti

60'tan fazla ülkeye ulaşan Lolliboni, uluslararası fuarlarda Türk gıda sektörünü temsil eden üreticiler arasında gösteriliyordu. Şirketin geniş ihracat ağı, ürünlerini farklı pazarlara ulaştırmasını sağlıyordu. Şirketin iflasına ilişkin sıra cetvelinin ilan edilmesiyle birlikte alacaklıların başvurabileceği hukuki yollar da duyurulmuş oldu. Sürecin bundan sonraki aşamalarında, alacak taleplerine ve sıra cetveline yönelik itirazlar ilgili mahkemeler tarafından değerlendirilebilecek.

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