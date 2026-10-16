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Şok haber geldi: Savunma sanayi tesisleri vuruldu

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Şok haber geldi: Savunma sanayi tesisleri vuruldu

Karadeniz'de yaşanan karşılıklı saldırılar sürerken bu kez savunma sanayi tesisleri hedef alındı. İnsansız hava araçları deposu vuruldu.

#1
Foto - Şok haber geldi: Savunma sanayi tesisleri vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki füze ve insansız hava aracı (İHA) üretim tesisleri ile Nikolayev (Mıkolayiv) bölgesinde lojistik merkezi, İHA deposu ve askeri yük taşıyan bir kuru yük gemisini vurduklarını bildirdi.

#2
Foto - Şok haber geldi: Savunma sanayi tesisleri vuruldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece boyunca Ukrayna’daki askeri sanayi tesisleri, lojistik merkezleri, demir yolu ve liman altyapısı ile askeri malzeme taşıyan gemilere karadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA’larla grup saldırıları gerçekleştirdiği belirtildi.

#3
Foto - Şok haber geldi: Savunma sanayi tesisleri vuruldu

Saldırılar kapsamında Kiev’de uzun menzilli füze ve İHA üretiminin yapıldığı “Palp Mill Print” işletmesinin bir atölyesinin vurulduğu aktarılan açıklamada, askeri ve çift kullanımlı yüklerin taşınmasında kullanılan demir yolu araçlarının onarıldığı “Darnitsa” lokomotif deposunun da hedef alındığı kaydedildi.

#4
Foto - Şok haber geldi: Savunma sanayi tesisleri vuruldu

Açıklamada, Nikolayev bölgesindeki Ternovka yerleşiminde Ukrayna ordusuna yönelik çift kullanımlı malzemelerin depolandığı “Novaya Poçta” lojistik merkezi ile Meşkovo-Pogorelovo yerleşimindeki İHA deposunun vurulduğu bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, Bug Limanı’ndan (Bugskiy Liman) Nikolayev Limanı’na askeri ve çift kullanımlı yük taşıyan bir kuru yük gemisinin hedef alındığı ifade edildi.

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