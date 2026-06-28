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Dünya
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Atina’da "F-35 ve KAAN" şoku: ABD’nin Türkiye kararı Yunanistan’da taşları yerinden oynattı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Atina’da “F-35 ve KAAN” şoku: ABD’nin Türkiye kararı Yunanistan’da taşları yerinden oynattı

ABD'nin Türkiye'ye F-35 programı ve KAAN motorları konusunda verdiği yeşil ışık, Yunanistan’da diplomatik bir depreme yol açtı. Yunan basını, Türkiye’nin savunma sanayiindeki yerli hamlelerinin Ege'deki güç dengelerini tamamen değiştirdiğini itiraf ederken, Atina yönetimini "sürdürülemez bir politika izlemekle" suçladı. Miçotakis hükümetinin Ankara'nın izole olacağı varsayımı üzerine kurduğu stratejinin çöküşü, Yunanistan'da yeni ve sert bir siyasi tartışma dönemini başlattı.

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Foto - Atina’da "F-35 ve KAAN" şoku: ABD’nin Türkiye kararı Yunanistan’da taşları yerinden oynattı

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil olabileceğine yönelik olumlu mesajlar vermesi ve milli muharip uçak KAAN'da kullanılacak Amerikan yapımı F110 motorlarının satışına onay vermesi, Yunanistan'da dikkatle takip edildi.

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Foto - Atina’da "F-35 ve KAAN" şoku: ABD’nin Türkiye kararı Yunanistan’da taşları yerinden oynattı

Yunan basınında yer alan analizlerde, söz konusu gelişmelerin Ege ve Doğu Akdeniz'deki askeri dengeleri Türkiye lehine değiştirebileceği değerlendirilirken, Atina'nın uzun yıllardır Washington nezdinde yürüttüğü Türkiye'nin savunma projelerini engellemeye yönelik stratejisinin de sorgulanmaya başlandığı belirtildi.

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Foto - Atina’da "F-35 ve KAAN" şoku: ABD’nin Türkiye kararı Yunanistan’da taşları yerinden oynattı

To Vima gazetesinde yayımlanan analizde Trump'ın Türkiye'ye yönelik son yaklaşımının Atina açısından sürpriz olmaması gerektiği belirtildi. Yazıda, Washington açısından Türkiye'nin jeopolitik önemini koruduğu vurgulanırken, Atina'nın bugüne kadar Türkiye'nin Amerikan savunma projelerine erişimini engellemeye dayalı politikasının sürdürülebilir olmadığı değerlendirmesi yapıldı.

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Foto - Atina’da "F-35 ve KAAN" şoku: ABD’nin Türkiye kararı Yunanistan’da taşları yerinden oynattı

Analizde, Yunanistan'ın ABD-Türkiye ilişkilerindeki normalleşmeyi dikkate alan yeni bir diplomatik yaklaşım geliştirmesi ve Ankara'nın uluslararası alanda yalnızlaşacağı varsayımı üzerine politika inşa etmek yerine uzun vadeli diplomatik çözümlere yönelmesi gerektiği ifade edildi. Yunanistan'ın önde gelen savunma sitelerinden Militaire.gr ise Miçotakis hükümetini eleştirerek, Trump yönetiminin KAAN savaş uçağında kullanılacak motorların satışına onay vermesi karşısında Atina'nın sessiz kaldığını savundu.

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Foto - Atina’da "F-35 ve KAAN" şoku: ABD’nin Türkiye kararı Yunanistan’da taşları yerinden oynattı

Haberde, bazı Yunan uzmanların Türkiye'yi hâlâ uluslararası alanda izole bir ülke olarak değerlendirdiği ancak son gelişmelerin bunun aksini gösterdiği belirtilirken, Washington ile Ankara arasında yeni bir dönemin başladığı yorumuna yer verildi.

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Foto - Atina’da "F-35 ve KAAN" şoku: ABD’nin Türkiye kararı Yunanistan’da taşları yerinden oynattı

Analizde dikkat çeken değerlendirmede ise Türkiye açısından asıl meselenin F-35 tedarikinden ziyade, yerli savunma sanayisini güçlendirmesi, yeni teknolojiler geliştirmesi ve kendi savaş uçağını üretebilecek seviyeye ulaşması olduğu vurgulandı.

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Yorumlar

Saffet

Eniştem beni niye öptü
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