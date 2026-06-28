Atina’da “F-35 ve KAAN” şoku: ABD’nin Türkiye kararı Yunanistan’da taşları yerinden oynattı
ABD'nin Türkiye'ye F-35 programı ve KAAN motorları konusunda verdiği yeşil ışık, Yunanistan’da diplomatik bir depreme yol açtı. Yunan basını, Türkiye’nin savunma sanayiindeki yerli hamlelerinin Ege'deki güç dengelerini tamamen değiştirdiğini itiraf ederken, Atina yönetimini "sürdürülemez bir politika izlemekle" suçladı. Miçotakis hükümetinin Ankara'nın izole olacağı varsayımı üzerine kurduğu stratejinin çöküşü, Yunanistan'da yeni ve sert bir siyasi tartışma dönemini başlattı.