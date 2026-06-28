Kurtlu tavuk skandalında son perde! Boykot edilen ünlü firmadan, ortalığı karıştıracak skandal açıklama
Ümraniye’de ünlü bir fast food zincirinden alınan menünün içinden canlı kurtların çıkması, sosyal medyada infiale yol açtı. Firmanın, ürünün "6 saat sonra iade edildiğini" belirterek hijyen iddialarını reddetmesi ve olayı "bilimsel olarak mümkün değil" diyerek geçiştirmesi tepkileri daha da alevlendirdi. Tüketici sağlığını hiçe saydığı iddia edilen bu olay, gıda güvenliği tartışmalarını yeniden gündemin en tepesine yerleştirdi.