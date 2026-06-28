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Kurtlu tavuk skandalında son perde! Boykot edilen ünlü firmadan, ortalığı karıştıracak skandal açıklama

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Kurtlu tavuk skandalında son perde! Boykot edilen ünlü firmadan, ortalığı karıştıracak skandal açıklama

Ümraniye’de ünlü bir fast food zincirinden alınan menünün içinden canlı kurtların çıkması, sosyal medyada infiale yol açtı. Firmanın, ürünün "6 saat sonra iade edildiğini" belirterek hijyen iddialarını reddetmesi ve olayı "bilimsel olarak mümkün değil" diyerek geçiştirmesi tepkileri daha da alevlendirdi. Tüketici sağlığını hiçe saydığı iddia edilen bu olay, gıda güvenliği tartışmalarını yeniden gündemin en tepesine yerleştirdi.

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#1
Foto - Kurtlu tavuk skandalında son perde! Boykot edilen ünlü firmadan, ortalığı karıştıracak skandal açıklama

İstanbul Ümraniye'de ünlü fast food zinciri Popeyes'ta bir annenin çocuğu için aldığı tavuk menüsünün içinden kurtların çıkmasıyla ilgili firmadan açıklama geldi. Açıklamada, "Ürünün saat 11:17'de sipariş edildiği, 12:02'de teslim edildiği ve saat 18:19'da restorana iade getirildiği tespit edilmiştir. Bu süre içinde ürünün hangi ortamda, sıcaklıkta ve koşullarda muhafaza edildiğine ilişkin tarafımızda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır." denilerek suçlamalar reddedildi.

#2
Foto - Kurtlu tavuk skandalında son perde! Boykot edilen ünlü firmadan, ortalığı karıştıracak skandal açıklama

İstanbul Ümraniye'deki ünlü fast food zinciri Popeyes şubesinden bir annenin çocuğu için satın aldığı tavuk menüsünün içinden canlı kurtlar çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından büyük tepki toplayan olayla ilgili olarak ilgili firmadan resmi bir açıklama yapıldı. Firma tarafından yapılan açıklamada, söz konusu siparişin saat 11.17’de alındığı, 12.02’de teslim edildiği ve restorana ancak saat 18.19’da iade getirildiği belirtildi. Aradan geçen yaklaşık 6 saatlik süre boyunca ürünün hangi ortamlarda ve sıcaklıkta muhafaza edildiğinin bilinmediğini vurgulayan şirket, hijyen kurallarına uygun çalıştıklarını belirterek suçlamaları reddetti.

#3
Foto - Kurtlu tavuk skandalında son perde! Boykot edilen ünlü firmadan, ortalığı karıştıracak skandal açıklama

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Değerli Kamuoyu, Restoranımızdan satın alınan kızartılmış tavuk ürününe ilişkin sosyal medyaya ve tarafımıza yansıyan iddia üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur. Gıda güvenliği ve misafir memnuniyeti temel önceliğimizdir. Tarafımıza ulaşan bu şikayet, standartlarımız ve operasyon prosedürlerimiz doğrultusunda derhal ve titizlikle değerlendirilmiştir. Yapılan incelemede, ürünün saat 11:17'de sipariş edildiği, 12:02'de teslim edildiği ve yaklaşık 6 saat sonra, saat 18:19'da restorana iade getirildiği tespit edilmiştir. Bu süre içinde ürünün hangi ortamda, sıcaklıkta ve koşullarda muhafaza edildiğine ilişkin tarafımızda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

#4
Foto - Kurtlu tavuk skandalında son perde! Boykot edilen ünlü firmadan, ortalığı karıştıracak skandal açıklama

Restoran içi tüm süreçlere ait kamera kayıtları ve görüntüler eksiksiz olarak incelenmiş; ürünün hazırlanması ve paketlenmesine ilişkin herhangi bir hijyen sorununun yaşanmadığı teyit edilmiştir. Ürünlerimiz, soğuk zincirde muhafaza edilen hammaddelerden hazırlanmakta ve 177°C yağ sıcaklığında kızartılmaktadır. Bu pişirme sürecinde ürünün merkez sıcaklığı ortalama 90°C'ye ulaşmaktadır.

#5
Foto - Kurtlu tavuk skandalında son perde! Boykot edilen ünlü firmadan, ortalığı karıştıracak skandal açıklama

Gıda güvenliği standartlarının zorunlu kıldığı 74°C iç sıcaklık limitinin belirgin biçimde üzerinde gerçekleşen bu işlem sonrasında, herhangi bir canlılık gözlemlenmesi bilimsel açıdan kesinlikle mümkün değildir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) başta olmak üzere uluslararası gıda güvenliği otoritelerinin rehber ilkeleri de bu gerçeği açıkça ortaya koymaktadır. Gıda bilimi açısından, pişmiş bir üründe gözle görülür herhangi bir bozulmanın oluşabilmesi için ürünün açık ve kontrolsüz bir ortamda saatlerce bekletilmiş olması gerekmektedir. Somut olguda ürün, teslimattan itibaren yaklaşık 6 saat boyunca işletmemizin kontrolü dışında kalmıştır. Mevcut bulgular, kamera kayıtları ve bilimsel değerlendirmeler doğrultusunda, söz konusu görüntünün restoranımızdaki üretim, pişirme veya paketli teslimat süreci ile hiçbir şekilde ilişkilendirilemeyeceği teyit edilmiştir."

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Yorumlar

Vatandaş

Rezalet değilde nedir bu

irfan

böyle siyonist haçlı firmalardan yersen olacağı buydu
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