Kurtlu tavuk skandalında son perde! Boykot edilen ünlü firmadan, ortalığı karıştıracak skandal açıklama

Gıda güvenliği standartlarının zorunlu kıldığı 74°C iç sıcaklık limitinin belirgin biçimde üzerinde gerçekleşen bu işlem sonrasında, herhangi bir canlılık gözlemlenmesi bilimsel açıdan kesinlikle mümkün değildir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) başta olmak üzere uluslararası gıda güvenliği otoritelerinin rehber ilkeleri de bu gerçeği açıkça ortaya koymaktadır. Gıda bilimi açısından, pişmiş bir üründe gözle görülür herhangi bir bozulmanın oluşabilmesi için ürünün açık ve kontrolsüz bir ortamda saatlerce bekletilmiş olması gerekmektedir. Somut olguda ürün, teslimattan itibaren yaklaşık 6 saat boyunca işletmemizin kontrolü dışında kalmıştır. Mevcut bulgular, kamera kayıtları ve bilimsel değerlendirmeler doğrultusunda, söz konusu görüntünün restoranımızdaki üretim, pişirme veya paketli teslimat süreci ile hiçbir şekilde ilişkilendirilemeyeceği teyit edilmiştir."