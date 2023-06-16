  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Alçak provokasyon dünyanın gündeminde! İsviçre'ye acil çağrıda bulundular

Hayırsız evlatlar! İmamoğlu'nun ardından Yavaş ile Kılıçdaroğlu arasında da ipler koptu

Emekli istihbaratçı 'ABD'nin A planı çöktü' diyerek duyurdu: Türkiye'nin bunu yapmaktan başka seçeneği kalmadı

Bunlar insan değil terörist! 9 yaşındaki çocuğun cinsiyetini değiştirdiler

Nagehan Alçı'dan ağızları açık bırakan sözler! "Kılıçdaroğlu kaybetmedi"

Teröristin tecavüz ettiği genç kız intihar etti! PKK’nın iğrenç yüzü yine deşifre oldu.

Gabar ve Cudi’den sonra orada da dev petrol rezervi bulundu!

Kent sonrası Fenerbahçe'den bir flaş transfer daha! Süper Lig'de dünya yıldızı

Küçükçekmece'de şantiye alanından geçen araç çukura düştü

Mercedes bir ilke imza attı
Gündem
8
Hayırsız evlatlar! İmamoğlu'nun ardından Yavaş ile Kılıçdaroğlu arasında da ipler koptu

2023-06-16 08:14:00
Hayırsız evlatlar! İmamoğlu'nun ardından Yavaş ile Kılıçdaroğlu arasında da ipler koptu

2024 yılında yapılacak yerel seçimlere doğru geri sayım devam ederken, CHP'de koltuk savaşı kızıştı. "Değişim" diyen İmamoğlu'nun ardından bu kez ise, Mansur Yavaş ile Kılıçdaroğlu arasında ipler atıldı. Gazeteci Abdulkadir Selvi A Haber'de yayınlanan Arka Plan programında CHP'de yaşanan koltuk kavgasına değindi. Selvi, "Mansur Yavaş ile Kılıçdaroğlu arasında büyük ölçüde ipler kopmuş durumda, Kılıçdaroğlu'na negatif aday sendin pozitif aday bendim imasında bulundu" dedi..

#1
Foto - Hayırsız evlatlar! İmamoğlu'nun ardından Yavaş ile Kılıçdaroğlu arasında da ipler koptu

2024 yılında yapılacak yerel seçimlere doğru geri sayım devam ederken, CHP'de koltuk savaşı kızıştı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce "baba-oğul" pozları veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs seçimlerinin ardından adeta koltuk için kılıçları çekti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları ile genel başkanlık tartışmalarının yaşandığı partide Kemal Kılıçdaroğlu ile Mansur Yavaş'ın arasının da bozulduğunu gösteren gelişmeler yaşandı.

#2
Foto - Hayırsız evlatlar! İmamoğlu'nun ardından Yavaş ile Kılıçdaroğlu arasında da ipler koptu

İMAMOĞLU İLE KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİ Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel gibi isimleri rahatsız ederken iki isim de Bay Kemal'e karşı bayrak açtı. İmamoğlu verdiği değişim mesajlarıyla gündeme gelirken Kılıçdaroğlu ile Ankara'da kritik bir görüşme gerçekleştirdi 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimleri'nden sonra 3'üncü kez bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun basına kapalı görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu toplantının ardından basın mensuplarına el sallayarak farklı araçlarla tesisten ayrıldı. İKİ İSİM DE GERGİN AYRILDI Burada toplantıdan iki ismin de gergin ayrıldığı söyleniyor. İki başlı düzenden de kaynaklı bu gerginlik. İmamoğlu "Partide bir değişim var siz çekilin ben liderlik yapayım" diyor. İmamoğlu baskı gruplarını harekete geçirerek Kılıçdaroğlu'nu çekilmeye zorluyor.

#3
Foto - Hayırsız evlatlar! İmamoğlu'nun ardından Yavaş ile Kılıçdaroğlu arasında da ipler koptu

İMAMOĞLU İLE AKŞENER'DEN ORGANİZE HAREKET Gazeteci Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, kongrede hesap vermek yerine Altılı Masa'yı bombalaması beklendiğini, Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket ederek İmamoğlu'nun değişim çağrılarını destekleyeceğini iddia etti.

#4
Foto - Hayırsız evlatlar! İmamoğlu'nun ardından Yavaş ile Kılıçdaroğlu arasında da ipler koptu

OĞULLARDAN BABAYA İHANET! Gazeteci Abdulkadir Selvi A Haber'de yayınlanan Arka Plan programında CHP içinde yaşanan son gelişmeleri ele aldı. Selvi, İmamoğlu'nun ardından Yavaş'ın Kılıçdaroğlu ile ipleri koparttığını belirtti. Abdulkadir Selvi, "Mansur Yavaş ile Kılıçdaroğlu arasında büyük ölçüde ipler kopmuş durumda. Çünkü Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından sonra bir paylaşım yaptı.

#5
Foto - Hayırsız evlatlar! İmamoğlu'nun ardından Yavaş ile Kılıçdaroğlu arasında da ipler koptu

YAVAŞ KILIÇDAROĞLU'NUN ÜSTÜNE OYNUYOR Yavaş en negatif aday kim sorusunun sorulduğu bir anket sonucu paylaştı. Anketin sonucunda Kılıçdaroğlu çıktı. Bir diğer ankette ise en pozitif aday oylamasında ise Mansur Yavaş çıktı. Yani burada vermek istediği mesaj sen en negatif adaydın girdin seçimi kaybettin, ben ise en pozitif adaydım girseydim ben seçimi kazanırdım mesajı vermek istedi."

#6
Foto - Hayırsız evlatlar! İmamoğlu'nun ardından Yavaş ile Kılıçdaroğlu arasında da ipler koptu

"SANKİ ANKARA VE İSTANBUL'U ÇOK İYİ YÖNETİYORLAR" Selvi, "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olmuşlardı. O zamanda bir kanun değişikliği yapacağız diyorlardı. Hem İstanbul'u hem de Ankara'yı yönetip hem de Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklardı. Sanki İstanbul ve Ankara'yı çok iyi yöneltiyorlarmış gibi.

#7
Foto - Hayırsız evlatlar! İmamoğlu'nun ardından Yavaş ile Kılıçdaroğlu arasında da ipler koptu

Ankara'da biliyorsunuz sel oluyor. Her defasında aynı yerleri su basıyor. Ankara'da sellerden ölenleri sayısı 7'ye ulaştı. Belediye ise sadece buna mesaj atıyor. Bu görevi meteorolojide yapıyor."

Alanya'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Yerel

Alanya'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Alanya'da midibüs ile minibüsün çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı.
Altında her dediği çıkan İslam Memiş bu kez tüm ezberleri bozdu: Gram altın, dolar kuru ne olacak
Ekonomi

Altında her dediği çıkan İslam Memiş bu kez tüm ezberleri bozdu: Gram altın, dolar kuru ne olacak

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten altın ve euro uyarısı: Korkan ve pişman olan varsa diyerek yeni tahmini açıkladı. Altın fiyatlarıyla ..
S-400 casusu Metin Gürcan cezasını buldu
Gündem

S-400 casusu Metin Gürcan cezasını buldu

Ali Babacan'ın Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, 'devletin güvenliği ve siyasal yararları bakımından niteliği it..
Alman devi şirketten önemli iş birliği! Türk kökenli şirket olan TUI’nin kapısını çaldı! İlk açıklama geldi
Ekonomi

Alman devi şirketten önemli iş birliği! Türk kökenli şirket olan TUI’nin kapısını çaldı! İlk açıklama geldi

Almanya'nın dev turizm şirketlerinden TUI, Avrupa'daki Türk kökenli tur operatörlerinden Bentour ile işbirliğine gitti. Türk tur operatörü B..
Melek Mosso konseriyle tepki çeken AK Partili Cüneyt Yüksel istifa etti
Gündem

Melek Mosso konseriyle tepki çeken AK Partili Cüneyt Yüksel istifa etti

Melek Mosso konseri ile büyük tepki çeken Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, gelen tepkiler üzerine görevini bıraktı. Yüksel'in ye..
Alman basını duyurusu: Holokost'tan kurtulanlara tazminat ödeyecek, ilan etti! O şaşırtıcı karar
Dünya

Alman basını duyurusu: Holokost'tan kurtulanlara tazminat ödeyecek, ilan etti! O şaşırtıcı karar

Almanya basını gelecek yıl dünya çapında Holokost'tan kurtulanlar için Tazminat ödeyecek başlıklı bir haber yayımladı. Almanya basını duyurd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23