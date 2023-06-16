Hayırsız evlatlar! İmamoğlu'nun ardından Yavaş ile Kılıçdaroğlu arasında da ipler koptu

İMAMOĞLU İLE KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİ Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel gibi isimleri rahatsız ederken iki isim de Bay Kemal'e karşı bayrak açtı. İmamoğlu verdiği değişim mesajlarıyla gündeme gelirken Kılıçdaroğlu ile Ankara'da kritik bir görüşme gerçekleştirdi 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimleri'nden sonra 3'üncü kez bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun basına kapalı görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu toplantının ardından basın mensuplarına el sallayarak farklı araçlarla tesisten ayrıldı. İKİ İSİM DE GERGİN AYRILDI Burada toplantıdan iki ismin de gergin ayrıldığı söyleniyor. İki başlı düzenden de kaynaklı bu gerginlik. İmamoğlu "Partide bir değişim var siz çekilin ben liderlik yapayım" diyor. İmamoğlu baskı gruplarını harekete geçirerek Kılıçdaroğlu'nu çekilmeye zorluyor.