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Spor
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Hayırlı olsun diyerek açıkladılar: Beşiktaş’ın yeni hocası belli oluyor! Jose Mourinho derken ters köşe:

2024-05-29 11:08:47
Hayırlı olsun diyerek açıkladılar: Beşiktaş’ın yeni hocası belli oluyor! Jose Mourinho derken ters köşe:

Son dakika haberleri… Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu hayal kırıklığı yaratan bir şekilde bitiren Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarına kötü geçen sezon için bir hediye sundu. Gelecek sezona iddialı şekilde başlamak adına çalışmalarına hızlı şekilde başlayan Kara Kartal'da ilk hedef yeni teknik direktörü belirlemek. Gündeminde birçok aday bulunan siyah-beyazlı ekipte sürpriz bir isimle temasların kurulduğu öğrenildi. Öte yandan Beşiktaş'a Di Maria transferinden de kötü haber geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Hayırlı olsun diyerek açıkladılar: Beşiktaş’ın yeni hocası belli oluyor! Jose Mourinho derken ters köşe:

Hayal kırıklığı yaratan performansıyla taraftarının da tepkisini çeken siyah-beyazlılar, gelecek sezon hazırlıklarına başladı.

#2
Foto - Hayırlı olsun diyerek açıkladılar: Beşiktaş’ın yeni hocası belli oluyor! Jose Mourinho derken ters köşe:

Bu sırada Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmayı başaran Kara Kartal, UEFA Avrupa Ligi bileti alarak kötü geçen sezonda taraftarına bir teselli sundu.

#3
Foto - Hayırlı olsun diyerek açıkladılar: Beşiktaş’ın yeni hocası belli oluyor! Jose Mourinho derken ters köşe:

Devre arasında yaptığı Al-Musrati ve Ernest Muçi transferleriyle gelecek sezonun kadrosunu kurmaya erkenden başlayan Beşiktaş, son dönemde Avrupa futboluna damga vuran isimlerden Angel Di Maria'yı da gözüne kestirmişti.

#4
Foto - Hayırlı olsun diyerek açıkladılar: Beşiktaş’ın yeni hocası belli oluyor! Jose Mourinho derken ters köşe:

36 yaşındaki kanat oyuncusuyla hem hücum hattını güçlendirmek hem de liderlik yapabilecek bir ismi takıma kazandırmayı hedefleyen yönetim, son gelişmelerle adeta yıkıldı. Di Maria'nın ülkesine dönme hazırlıklarına başladığı öğrenildi.

#5
Foto - Hayırlı olsun diyerek açıkladılar: Beşiktaş’ın yeni hocası belli oluyor! Jose Mourinho derken ters köşe:

Portekiz gazetesi Record, ailesinin güvenliğini öne sürerek Rosario'da forma giymeye sıcak bakmayan Arjantinli yıldızın, ülkesindeki yetkili makamlardan aldığı güvence sonrasında kararını değiştirdiğini sayfalarına taşıdı.

#6
Foto - Hayırlı olsun diyerek açıkladılar: Beşiktaş’ın yeni hocası belli oluyor! Jose Mourinho derken ters köşe:

Kariyerinin son perdesinde Avrupa'da çıkış yaptığı Benfica'ya dönen Di Maria, 48 maçta 17 gol atıp, 13 asist yaptı.

#7
Foto - Hayırlı olsun diyerek açıkladılar: Beşiktaş’ın yeni hocası belli oluyor! Jose Mourinho derken ters köşe:

Portekiz ekibinin 1 yıl daha kalmasını istediği tecrübeli isim, Rosario Central'de futbola başladı ve 19 yaşında Benfica'ya transfer oldu. Daha sonra Real Madrid, Manchester United, PSG ve Juventus formalarını giydi.

#8
Foto - Hayırlı olsun diyerek açıkladılar: Beşiktaş’ın yeni hocası belli oluyor! Jose Mourinho derken ters köşe:

Sezonu Ziraat Türkiye Kupası ile kapatan ve Avrupa Ligi play-off'u oynamaya hak kazanan Beşiktaş'ta yönetim, teknik direktör konusu için çalışmalarına hız verdi.

#9
Foto - Hayırlı olsun diyerek açıkladılar: Beşiktaş’ın yeni hocası belli oluyor! Jose Mourinho derken ters köşe:

Daha önce Nuri Şahin ve Mourinho ile temas kuran, Sergen Yalçın için de nabız yoklayan Kartal, Razvan Lucescu'yu da gündemine almıştı.

#10
Foto - Hayırlı olsun diyerek açıkladılar: Beşiktaş’ın yeni hocası belli oluyor! Jose Mourinho derken ters köşe:

Beşiktaşlı idareciler, Rumen teknik adam için ilk hamlesini yaptı.

#11
Foto - Hayırlı olsun diyerek açıkladılar: Beşiktaş’ın yeni hocası belli oluyor! Jose Mourinho derken ters köşe:

PAOK'u bu sezon şampiyonluğa taşıyan 55 yaşındaki hocayla fikir alışverişinde bulunan siyah-beyazlılar, Yunan kulübü ile de görüştü.

#12
Foto - Hayırlı olsun diyerek açıkladılar: Beşiktaş’ın yeni hocası belli oluyor! Jose Mourinho derken ters köşe:

Lucescu'nun, Beşiktaş'ta çalışmaya olumlu yaklaştığı belirtildi. Kariyerinde 10 kupası olan başarılı çalıştırıcının sözleşmesinde ise çıkış maddesi bulunuyor.

#13
Foto - Hayırlı olsun diyerek açıkladılar: Beşiktaş’ın yeni hocası belli oluyor! Jose Mourinho derken ters köşe:

Kara Kartal eğer onu takımın başına getirmek isterse, PAOK'a 4 milyon Euro ödemek zorunda…

#14
Foto - Hayırlı olsun diyerek açıkladılar: Beşiktaş’ın yeni hocası belli oluyor! Jose Mourinho derken ters köşe:

En geç iki hafta içinde Beşiktaş'ın, teknik direktör konusunu çözüme kavuşturması bekleniyor.

#15
Foto - Hayırlı olsun diyerek açıkladılar: Beşiktaş’ın yeni hocası belli oluyor! Jose Mourinho derken ters köşe:

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