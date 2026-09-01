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Dünya
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Haydut, umduğunu bulamadı: Trump'a soğuk duş gibi anket!

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Haydut, umduğunu bulamadı: Trump'a soğuk duş gibi anket!

ABD'de yapılan son ankete göre, vatandaşların yüzde 64'ü Trump'ın politikalarından memnun değil.

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Foto - Haydut, umduğunu bulamadı: Trump'a soğuk duş gibi anket!

Massachusetts Amherst Üniversitesi tarafından yapılan anket kapsamında, 21-26 Ağustos tarihlerinde 1000 yetişkine Trump'ın performansı ve İran politikasına yönelik sorular soruldu. Ankete göre, ABD'lilerin yüzde 32'si Trump'ın başkanlık performansını onayladığını, yüzde 64'ü onaylamadığını, yüzde 3'ü ise "kararsız" olduğunu belirtti.

#2
Foto - Haydut, umduğunu bulamadı: Trump'a soğuk duş gibi anket!

Katılımcıların yüzde 26'sı "ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarını" onaylarken, yüzde 54'ü ise bu saldırıları uygun bulmadığını kaydetti. Katılımcıların yüzde 55'i "İran'a saldırmanın bir hata olduğu" görüşüne katıldığını, yüzde 27’si ise buna katılmadığını ifade etti.

#3
Foto - Haydut, umduğunu bulamadı: Trump'a soğuk duş gibi anket!

Trump'ın "İran'la olan savaşı ne kadar iyi yönettiğine" ilişkin soruya katılımcıların yüzde 25’i olumlu, yüzde 68’i ise "pek iyi değil" veya "hiç iyi değil" yönünde görüş bildirdi.

#4
Foto - Haydut, umduğunu bulamadı: Trump'a soğuk duş gibi anket!

Ayrıca, Trump'ın enflasyon konusundaki politikaları yüzde 22 oranında destek bulurken, aksi görüş bildirenler yüzde 75 oldu. Massachusetts Amherst Üniversitesinin mart ayında yaptığı ankette, katılımcıların yüzde 62'si Trump'ın performansından memnun olmadığını, yüzde 63'ü de Trump'ın İran'la ilgili tutumunu "onaylamadığını" ifade etmişti.

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