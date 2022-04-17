Hayatlarını "tekne evlerde" sürdürüyorlar

Yaz döneminde hayatlarının daha kolay olduğunu belirten Sol, "İçinde bulunduğumuz yaz mevsiminde kışa göre nispeten rahat olmakla yine de çok zorluk içinde yaşıyoruz. Kışın muson yağmurları döneminde su çok yükseliyor ve çok hızlı akıyor. O zaman hayat çok zor oluyor. Balık tutup satabilirsek evimize pirinç alıyoruz, yemeğimizi alıyoruz. Tutamazsak yatağa aç giriyoruz." ifadelerini kullandı.