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Yaşam
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Hayalet ağ nedir? Deniz ekosistemi tehdit altında: ‘Hayalet ağı' tehlikesi! Deniz ekosistemi canlıları

2022-10-15 09:55:39
Hayalet ağ nedir? Deniz ekosistemi tehdit altında: ‘Hayalet ağı' tehlikesi! Deniz ekosistemi canlıları

Antalya'da dalış eğitmeni Yusuf Öztürk, sahillerde su altı yaşamına olumsuz etkisi her geçen gün hissedilen 'hayalet ağ'ların temizlenmesi gerektiğini söyledi. Dalgıçların insan gücüyle belli büyüklükte ve ağırlıktaki ağları su üstüne çıkarabildiğini belirten Öztürk, makine gücüne ihtiyaç olduğunu belirterek, '600-700 metrelik mesafede görüntü çektim, tonlarca ağ suyun altında yatıyor' dedi. Peki, hayalet ağ nedir, deniz ekosistemi canlıları neler işte detaylar..

#1
Foto - Hayalet ağ nedir? Deniz ekosistemi tehdit altında: ‘Hayalet ağı' tehlikesi! Deniz ekosistemi canlıları

Hayalet ağ nedir? Balıkçıların, avlanırken ağlarını deniz dibindeki kayalıklara takması sonucu denize bırakmak zorunda kaldığı veya denize terk edilen, kaybolan ağlara, avlanma araçlarına “Hayalet Ağ” deniyor.

#2
Foto - Hayalet ağ nedir? Deniz ekosistemi tehdit altında: ‘Hayalet ağı' tehlikesi! Deniz ekosistemi canlıları

`Hayalet ağ´lar deniz ekosistemini tehdit ediyor- Balıkçıların kayalık bölgelere attıkları ağların takılarak kopması sonucu su altını kaplayan, 'hayalet ağ' olarak tabir edilen balıkçı ağları, denizdeki yaşamı tehdit ediyor. Dalış eğitmeni Yusuf Öztürk, tonlarca ağırlıkta, devasa büyüklüklere ulaşan ağları su altından çıkarmak için vinci bulunan teknelere ihtiyaç duyulduğunu aktardı. Su altında birkaç yüz metrelik alanda tonlarca ağ olduğunu, 'hayalet ağ'ların özellikle falezler bölgesine dağıldığını anlatan Öztürk, "Sorun şu ki biz bölgede sürekli dalış yapan dalgıçlar olarak yukarı çıkarabildiğimiz ağları çıkarıyoruz fakat insan gücünün yetmediği devasa büyüklükte, tonlarca ağırlığında ağ var. Bu ağlar, çevresindeki yaşamı öldürüyor. Kimi zaman bir caretta caretta kimi zaman bir balık bu ağa takılıp ölebiliyor. Bu ağlar acilen temizlenmeli, balıkçıların da kayalık bölgelerde ağ atmaları engellenmeli" dedi.

#3
Foto - Hayalet ağ nedir? Deniz ekosistemi tehdit altında: ‘Hayalet ağı' tehlikesi! Deniz ekosistemi canlıları

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise Antalya'da balıkçıların avlanırken düşürdüğü veya kayalıklara taktığı için suda bırakmak zorunda kaldığı ağların, literatürde 'hayalet ağ' olarak isimlendirildiğini söyledi. Gökoğlu, "Uzun yıllar akıntıyla yer değiştiren ve önüne gelen her canlıyı avlayan bu ağlar, su altı yaşamını uzun yıllar tehdit ediyor. 'Hayalet ağ'lar canlıların ölümüne sebep oluyor. Balıkçılar plaj gibi yerlerde uzağa ağ atmalıdır çünkü dalan bir kişi ağa dolanabilir. Kayalık ve taşlık alanlarda ağ atılmaması gerekir. Atılırsa ağın kayalıklara takılıp kalma şansı yüksek" diye konuştu.

#4
Foto - Hayalet ağ nedir? Deniz ekosistemi tehdit altında: ‘Hayalet ağı' tehlikesi! Deniz ekosistemi canlıları

Deniz Ekosistem Hayvanları - Deniz ekosistemleri, bitkiler, hayvanlar ve deniz çevresinin etkileşimi olarak tanımlanabilir. "Deniz" derken, deniz veya okyanusu kastediyoruz . Tuzlu sular dünyayı kapsar ve aynı zamanda bu tuzlu su ekosistemi olarak da bilinir . Deniz ekosistemi canlıları: Deniz hayvanlarının belirli örnekleri arasında deniz kestanesi, istiridye, denizanası, mercanlar, anemonlar, bölümlere ayrılmış ve bölümlere ayrılmamış solucanlar, balıklar, pelikanlar, yunuslar, fitoplankton ve zooplankton bulunmaktadır .

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