Hayalet ağ nedir? Deniz ekosistemi tehdit altında: ‘Hayalet ağı' tehlikesi! Deniz ekosistemi canlıları

`Hayalet ağ´lar deniz ekosistemini tehdit ediyor- Balıkçıların kayalık bölgelere attıkları ağların takılarak kopması sonucu su altını kaplayan, 'hayalet ağ' olarak tabir edilen balıkçı ağları, denizdeki yaşamı tehdit ediyor. Dalış eğitmeni Yusuf Öztürk, tonlarca ağırlıkta, devasa büyüklüklere ulaşan ağları su altından çıkarmak için vinci bulunan teknelere ihtiyaç duyulduğunu aktardı. Su altında birkaç yüz metrelik alanda tonlarca ağ olduğunu, 'hayalet ağ'ların özellikle falezler bölgesine dağıldığını anlatan Öztürk, "Sorun şu ki biz bölgede sürekli dalış yapan dalgıçlar olarak yukarı çıkarabildiğimiz ağları çıkarıyoruz fakat insan gücünün yetmediği devasa büyüklükte, tonlarca ağırlığında ağ var. Bu ağlar, çevresindeki yaşamı öldürüyor. Kimi zaman bir caretta caretta kimi zaman bir balık bu ağa takılıp ölebiliyor. Bu ağlar acilen temizlenmeli, balıkçıların da kayalık bölgelerde ağ atmaları engellenmeli" dedi.