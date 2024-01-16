HAVELSAN, ChatGPT’ye rakip oluyor

MAIN GPT, Türkiye’nin en güvenli ve verimli yapay zeka modelidir. Kurumların veri güvenliğini sağlamak ve içerikleri saniyeler içinde özetlemek için tasarlanmıştır. Ayrıca, açık kaynak verilerden bilgileri alabilir, bu da onu daha da güçlü bir araç haline getirir. MAIN GPT, kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır ve bu benzersiz yetenekleri sayesinde, kullanıcılarımızın işlerini daha da başarılı hale getirmelerine yardımcı olur.