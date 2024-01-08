  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Artık Karadeniz'e HES değil GES kuruluyor! Yıllık 18 milyon TL tasarruf

Asgari ücreti bilen Cem Küçük emeklileri heyecanlandırdı! Hem tarih hem de rakam verdi

Galatasaray'a kötü haber! Ünlü Brezilyalı takım: Maalesef diyerek istekleri geri çevirecek…

Sonunda Fatih Terim’e net tarih verildi! Fatih Terim'in galibiyeti sonrası Yunanistan fena karıştı…

Havalar soğudu ortaya bu manzara çıktı

Sonunda kar yağışı için net tarih verildi! İstanbullular atkı, bere ve eldivenleri hazırlayın, fena geliyor

Bu dükkanla 4 çocuk okuttu!

Şok iddiayı böyle duyurdular! “Yok artık” diyeceksiniz: Tüm Türkiye’ye duyuruldu! Bakalım şimdi ne olacak?

Kriz fışkırmaya başladı! Tutabilene aşk olsun! Şimdiden takımın yarısı gitti bile! Flaş açıklama geldi! Sebebi herkesi şaşkına çevirdi

Suudi Arabistan’daki Süper Kupa krizinden sonra bu mu oldu? Yemin billah edip şok iddiayı böyle duyurdu! “Yok artık” diyeceksiniz

Yaşam
10
Havalar soğudu ortaya bu manzara çıktı

2024-01-08 15:14:11
Havalar soğudu ortaya bu manzara çıktı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde soğuk hava nedeniyle ağaçlar ile bitkilerde kırağı oluştu.

#1
Foto - Havalar soğudu ortaya bu manzara çıktı

İlçede bir süre önce yağan karın ardından dondurucu soğuklar etkisini göstermeye başladı.

#2
Foto - Havalar soğudu ortaya bu manzara çıktı

Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düştüğü ilçede, Konaklar, Güneykonak, Paşadüzü, Yaylagünü, Yeşilyazı, Ada, Koyungölü ve Sarıtosun köylerindeki ağaçlar ve bitkiler kırağıyla beyaza büründü.

#3
Foto - Havalar soğudu ortaya bu manzara çıktı

Soğuk nedeniyle Munzur ve Mercan dağları ile bazı yüksek tepelerin zirveleri sisle kaplandı.

#4
Foto - Havalar soğudu ortaya bu manzara çıktı

İlçedeki bazı fotoğrafçılar arazide gezinti yaparak manzarayı fotoğrafladı.

#5
Foto - Havalar soğudu ortaya bu manzara çıktı

#6
Foto - Havalar soğudu ortaya bu manzara çıktı

#7
Foto - Havalar soğudu ortaya bu manzara çıktı

#8
Foto - Havalar soğudu ortaya bu manzara çıktı

#9
Foto - Havalar soğudu ortaya bu manzara çıktı

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23