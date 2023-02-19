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Yaşam
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Havadan görüntülendi! Samandağ bu hale geldi

2023-02-19 11:50:34
Havadan görüntülendi! Samandağ bu hale geldi

Depremin ardından Samandağ'ın son hali havadan görüntülendi.

#1
Foto - Havadan görüntülendi! Samandağ bu hale geldi

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde yerle bir olan Hatay'ın Samandağ ilçesinin son durumu havadan görüntülendi.

#2
Foto - Havadan görüntülendi! Samandağ bu hale geldi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem Hatay'da büyük bir yıkıma neden oldu.

#3
Foto - Havadan görüntülendi! Samandağ bu hale geldi

Yaklaşık nüfusu 120 bin olan Samandağ ilçesinde de yüzlerce bina yıkılırken, binlerce binada hasar oluştu. Samandağ'ın depremden sonraki durumu havadan görüntülendi.

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