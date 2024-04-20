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Teknoloji-Bilişim
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Havacılık devi Boeing, uçan taksi işine girdi!

2024-04-20 19:50:26
Havacılık devi Boeing, uçan taksi işine girdi!

Dünyanın en büyük uçak üreticisi ABD merkezli Boeing firması, uçan taksi üretmeye karar verdi.

#1
Foto - Havacılık devi Boeing, uçan taksi işine girdi!

Son dönemde radikal girişimleriyle adından sıkça söz ettiren Boeing, bu kez de uçan taksiler projesiyle konuşuluyor. Bu proje sayesinde trafik sorununun büyük oranda ortadan kaldırılacağı ve hava kirliliğinin minimum seviyeye indirileceği öngörülüyor.

#2
Foto - Havacılık devi Boeing, uçan taksi işine girdi!

Havacılık sektörüne bomba gibi düşen bu gelişmenin, gerçekten hayata geçtiği takdirde birçok farklı alanda taşları yerinden oynatması beklenmekte. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

#3
Foto - Havacılık devi Boeing, uçan taksi işine girdi!

Boeing, yeni uçan taksiler projesi ile gündem oldu Stabil bir şekilde dikey iniş ve kalkış yapabilen otonom hava araçları geliştirmeyi planlayan Boeing, yeni nesil tüm teknolojileri içerecek olan taksi filosunun tamamen elektrik olacağını açıkladı.

#4
Foto - Havacılık devi Boeing, uçan taksi işine girdi!

İlk etapta yalnızca yoğun saatlerde kullanılacağı söylenen uçakların, havalimanları ve şehir merkezleri gibi en kritik lokasyonlar arasındaki ulaşımı güvenli ve hızlı bir şekilde sağlayacağı öne sürülüyor.

#5
Foto - Havacılık devi Boeing, uçan taksi işine girdi!

Şu an için geliştirme aşamasında olan uçak taksilerin, uzun dönemde birçok şeyi değiştirmesi bekleniyor.

#6
Foto - Havacılık devi Boeing, uçan taksi işine girdi!

Elbette Boeing şirketi bu projenin sağlıklı bir şekilde faaliyete geçebilmesi için, faaliyet gösterdiği devletlerden birtakım yasal izin almak zorunda kalacak.

#7
Foto - Havacılık devi Boeing, uçan taksi işine girdi!

2030 yılında resmi olarak kullanıma sunulması hedeflenen araçların, en azından ilk etapta yüksek bir maliyet gerektireceği konuşuluyor. Bu gelişmenin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

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