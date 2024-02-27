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Teknoloji-Bilişim
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Hava yolu şirketi uçuşta Apple Vision Pro veriyor

2024-02-27 00:18:07
Hava yolu şirketi uçuşta Apple Vision Pro veriyor

Beond isimli Hava yolu şirketi, uçuş sırasında yolcularına Apple Vision Pro verme kararı aldı.

#1
Foto - Hava yolu şirketi uçuşta Apple Vision Pro veriyor

Beond havayolu şirketi Abartılı bir yolculuk arayan yolcularıa uçak içi eğlence olarak 3.500 dolarlık Apple Vision Pro kulaklığı sunma kararı alan şirket, kararın arkasında duracak gibi gözüküyor.

#2
Foto - Hava yolu şirketi uçuşta Apple Vision Pro veriyor

Apple’ın Vision Pro bir bilgisayarın performansıyla dolu ve başınıza takabileceğiniz kompakt bir formda süper yüksek çözünürlüklü ekranlara sahip.

#3
Foto - Hava yolu şirketi uçuşta Apple Vision Pro veriyor

Vision Pro, her gözün önüne bir ekran yerleştirerek stereoskopik efektler oluşturabiliyor ve uzayda asılı duruyormuş gibi görünen büyük sanal ekranlar görüntüleyebiliyor. Örneğin Vision Pro, bir videoyu sinema boyutuna ölçeklendirebiliyor.

#4
Foto - Hava yolu şirketi uçuşta Apple Vision Pro veriyor

Beond CEO’su Tero Taskila’ya göre Vision Pro, filmler ve oyunlar sunacak ve “Maldivler’deki muhteşem tatil yerlerini ve aktivitelerini sergileyecek.” İyi yapılırsa, tatil köyünün olanaklarını ve eğlenceli yerel deneyimleri gösteren etkileşimli bir video sunumu gezginler için yararlı ve eğlenceli olabilir.

#5
Foto - Hava yolu şirketi uçuşta Apple Vision Pro veriyor

Beond, uçak içi XR deneyimi sunan ilk havayolu değil. Bu ayın başlarında Hainan Havayolları, yolculara akıllı gözlükler sunmak için Rokid ile ortaklık kurdu. Rokid Max, üç saatlik bir uçuşta zaman geçirmek için 3D filmlerle dolu bir Rokid İstasyonuyla eşleştirildi.

#6
Foto - Hava yolu şirketi uçuşta Apple Vision Pro veriyor

Vision Pro, ideal bir deneyim için özel uyum ve reçeteli lens eklentileri gerektirir. Beond’un müşterilerinin uyumunu nasıl sağlayacağı belli değil.

#7
Foto - Hava yolu şirketi uçuşta Apple Vision Pro veriyor

Ayrıca birçok kişi Vision Pro’yu bir saatten fazla kullandıktan sonra rahatsız edici buluyor ve bu da uçuş sırasında film izleme keyfini sınırlayabiliyor.

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