2024-02-27 00:18:07 Hava yolu şirketi uçuşta Apple Vision Pro veriyor
Beond isimli Hava yolu şirketi, uçuş sırasında yolcularına Apple Vision Pro verme kararı aldı.
Hindiba nedir? En güzel bitki: endişe verici virüslere “hayır” deyip, karşı çıkıyor! Siz de test edin
Bu otomobil ehliyet aldırır! 1972 yılında üretilen Renault 5 evrim geçirerek ‘Efsane geri döndü’ dedirtti! Tamamen elektriklenen araç ne zaman Türkiye’ye geliyor?
Karşınızda 2024 yılının otomobili: “Scenıc E-Tech Yüzde 100 Elektrikli” Rekor menzile sahip! İşler kızışıyor!
Param olsa da ben alsam! Çinli dev markanın sevilen modeli TIGGO 7 3 milyonu aşan küresel kullanıcıya ulaştı! Adeta ödül canavarı!
Beond isimli Hava yolu şirketi, uçuş sırasında yolcularına Apple Vision Pro verme kararı aldı.
Beond havayolu şirketi Abartılı bir yolculuk arayan yolcularıa uçak içi eğlence olarak 3.500 dolarlık Apple Vision Pro kulaklığı sunma kararı alan şirket, kararın arkasında duracak gibi gözüküyor.
Apple’ın Vision Pro bir bilgisayarın performansıyla dolu ve başınıza takabileceğiniz kompakt bir formda süper yüksek çözünürlüklü ekranlara sahip.
Vision Pro, her gözün önüne bir ekran yerleştirerek stereoskopik efektler oluşturabiliyor ve uzayda asılı duruyormuş gibi görünen büyük sanal ekranlar görüntüleyebiliyor. Örneğin Vision Pro, bir videoyu sinema boyutuna ölçeklendirebiliyor.
Beond CEO’su Tero Taskila’ya göre Vision Pro, filmler ve oyunlar sunacak ve “Maldivler’deki muhteşem tatil yerlerini ve aktivitelerini sergileyecek.” İyi yapılırsa, tatil köyünün olanaklarını ve eğlenceli yerel deneyimleri gösteren etkileşimli bir video sunumu gezginler için yararlı ve eğlenceli olabilir.
Beond, uçak içi XR deneyimi sunan ilk havayolu değil. Bu ayın başlarında Hainan Havayolları, yolculara akıllı gözlükler sunmak için Rokid ile ortaklık kurdu. Rokid Max, üç saatlik bir uçuşta zaman geçirmek için 3D filmlerle dolu bir Rokid İstasyonuyla eşleştirildi.
Vision Pro, ideal bir deneyim için özel uyum ve reçeteli lens eklentileri gerektirir. Beond’un müşterilerinin uyumunu nasıl sağlayacağı belli değil.
Ayrıca birçok kişi Vision Pro’yu bir saatten fazla kullandıktan sonra rahatsız edici buluyor ve bu da uçuş sırasında film izleme keyfini sınırlayabiliyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23