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Ekonomi
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Motorinde indirim!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Motorinde indirim!

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatında indirim yapıldı. İndirim gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.

#1
Foto - Motorinde indirim!

ABD ve İran arasındaki gerilimin sona ermesiyle birlikte petrol fiyatlarında düşüş yaşandı.

#2
Foto - Motorinde indirim!

Petrol fiyatlarındaki bu gerileme akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında 1 lira 34 kuruş indirim yapıldı.

#3
Foto - Motorinde indirim!

MOTORİN NE KADAR OLDU? Motorinin litresinin İstanbul'da 77,16 liraya, Ankara'da 78,29 liraya, İzmir'de 78,56 liraya, doğu illerinde ise 80,02 liraya geriledi.

#4
Foto - Motorinde indirim!

BENZİN FİYATLARINDA DEĞİŞİM YOK Benzin fiyatlarında bir değişim yaşanmadı. Benzin İstanbul'da 67.04 lira, Ankara'da 67,99 lira, İzmir'de 68,28 lira.

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