Emekli maaşı zamlarında dev kayıp!
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle, SGK'nın finansman yapısında değişikliğe gidildi. Buna göre, SGK'ya sağlanan yüzde 25'lik devlet katkısı 1 Ağustos 2026 itibarıyla sona erecek.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle, SGK'nın finansman yapısında değişikliğe gidildi. Buna göre, SGK'ya sağlanan yüzde 25'lik devlet katkısı 1 Ağustos 2026 itibarıyla sona erecek.
Söz konusu kararın kurum bütçesi ve emekli maaşları üzerindeki olası etkilerini değerlendiren Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, çok önemli uyarılarda bulundu.
UZMAN İSİMDEN KRİTİK UYARI: GELİRLERİN YÜZDE 17'Sİ KAYIP OLACAK! Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, kaldırılan bu katkının SGK’nın toplam gelirleri içinde ciddi bir paya sahip olduğunu vurguladı. Kurum gelirlerinin yaklaşık yüzde 17'sini bu kaynağın oluşturduğuna dikkat çeken Yılmaz, devlet desteğinin kesilmesiyle birlikte SGK bütçesinde büyük bir açığın oluşabileceğini ifade etti.
Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, 18 yıldır uygulanan bu sistemin kaldırılmasıyla SGK'nın finansman açığının kaçınılmaz olarak büyüyeceğini söyledi. "Bunun anlamı, SGK’nın toplam gelirlerinin yaklaşık yüzde 17’sine tekabül eden tutarın her ay düzenli olarak SGK’ya aktarılmayacağıdır. Bunun yerine kurumun vereceği finansman açığı, Hazine'den 'açık finansmanı' şeklinde reform öncesinde eskiden olduğu gibi karşılanacak."
Prof. Dr. Yılmaz, yasaya rağmen 2026 yılının Mart, Nisan ve Haziran aylarında devlet katkı paylarının kuruma aktarılmadığına dikkat çekerek bütçedeki hesabı tek tek açıkladı: "Eğer SGK’ya bu tutarlar yatırılmış olsaydı SGK bütçe dengesinde 2026 yılında fazla vermeye devam edecekti. Ancak SGK fazla verirken, merkezi bütçe açığı ilk altı ay için açıklanan 943 milyar TL yerine 1,3 trilyon TL'ye yaklaşmış olacaktı."
Son yıllarda SGK bütçesindeki kağıt üzerindeki düzelmenin arkasında emekli maaşlarının eritilmesi olduğunu belirten Yılmaz, 2023-2025 dönemindeki prim artışları ve belediye alacaklarının tahsilatına rağmen asıl acı gerçeği şu sözlerle aktardı:
"Asıl iyileşmeyi belirleyen, emekli aylıklarının enflasyonun da etkisiyle reel olarak düşürülmesidir. EYT uygulamasına rağmen prim artış oranlarının harcama artışının üzerinde kalması bütçe dengesini olumlu etkilemişti."
EMEKLİ MAAŞ ZAMLARI RİSK ALTINDA Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği açısından bütçe dengesinin önemine değinen uzmanlar, gelir kalemindeki bu büyük düşüşün önümüzdeki dönemlerde yapılması planlanan emekli maaş zamlarını da olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor. SGK'nın artan finansman ihtiyacını nasıl karşılayacağı ve bunun emekli aylıklarına nasıl yansıyacağı ise kamuoyunda merak konusu.
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