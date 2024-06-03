2024-06-03 16:40:11 Hava sıcaklıkları artıyor! İstanbul'da nerede tatil yapılır?
İstanbul civarında günübirlik tatile gidilebilecek birçok nokta var. İstanbul'un kalabalığından kaçmak ve doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenler için ideal tatil noktalarını sıraladık. Hem doğa ile iç içe olmak hem de tarihi ve kültürel zenginlikleri keşfetmek isteyenler için bu ideal tatil noktaları, İstanbul'a yakın olmaları nedeniyle hafta sonu kaçamakları için de oldukça uygun seçenekler arasında yer alıyor. İşte kolaylıkla ulaşılabilecek, gidildiğinde şehir havasından uzakta hissettirecek İstanbul'a yakın popüler noktalardan bazıları: İstanbul'un sınırları içindeki kaçış noktaları: