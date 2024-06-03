Hava sıcaklıkları artıyor! İstanbul'da nerede tatil yapılır?

Çatalca Çatalca, tarihi yapıları ve yerel lezzetleri ile ünlü olan Çatalca'nın merkezinde gezilecek birçok yer bulabilirsiniz. Çatalca Kalesi ve çevresindeki tarihi yapıları ziyaret edebilirsiniz. Çilingoz Tabiat Parkı: Çilingoz Tabiat Parkı, Karadeniz kıyısında yer alır ve plajı, ormanı ve doğal güzellikleri ile ünlüdür. Kamp yapmak ve doğa yürüyüşleri için ideal. İnceğiz Mağaraları: İnceğiz Köyü yakınlarındaki bu mağaralar, Bizans dönemine ait kaya oyma yapıları ile ünlü. Tarihi ve doğal güzellikleri bir arada sunuyor. Yalıköy: Karadeniz kıyısında yer alan bu köy, sakin plajı ve doğası ile dinlenmek için ideal bir yer. Ormanlı Plajı: Doğal güzellikleri ve temiz denizi ile bilinen Ormanlı Plajı, deniz ve güneşin tadını çıkarmak için ideal.