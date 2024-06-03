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Yaşam
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Hava sıcaklıkları artıyor! İstanbul'da nerede tatil yapılır?

2024-06-03 16:40:11
Hava sıcaklıkları artıyor! İstanbul'da nerede tatil yapılır?

İstanbul civarında günübirlik tatile gidilebilecek birçok nokta var. İstanbul'un kalabalığından kaçmak ve doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenler için ideal tatil noktalarını sıraladık. Hem doğa ile iç içe olmak hem de tarihi ve kültürel zenginlikleri keşfetmek isteyenler için bu ideal tatil noktaları, İstanbul'a yakın olmaları nedeniyle hafta sonu kaçamakları için de oldukça uygun seçenekler arasında yer alıyor. İşte kolaylıkla ulaşılabilecek, gidildiğinde şehir havasından uzakta hissettirecek İstanbul'a yakın popüler noktalardan bazıları: İstanbul'un sınırları içindeki kaçış noktaları:

#1
Foto - Hava sıcaklıkları artıyor! İstanbul'da nerede tatil yapılır?

Şile İstanbul'a yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Şile, doğal güzellikleri, plajları, kalesi ve tarihi feneri ile ünlü. Şile özellikle yaz aylarında deniz keyfi için tercih edilen bir yer.

#2
Foto - Hava sıcaklıkları artıyor! İstanbul'da nerede tatil yapılır?

Ağva Şile'ye bağlı olan Ağva, Göksu ve Yeşilçay nehirleri arasında yer alıyor. Nehir kenarındaki otelleri, doğa yürüyüşü rotaları ve sakin atmosferi ile özellikle romantik kaçamaklar için Ağva ideal bir destinasyon. Ağva'ya gidildiğinde burada keyifli yemek yenebilecek noktalar bulunuyor.

#3
Foto - Hava sıcaklıkları artıyor! İstanbul'da nerede tatil yapılır?

Polonezköy İstanbul'a yaklaşık 30 km uzaklıkta bulunan Polonezköy, Polonyalı yerleşimciler tarafından kurulan bir köydür. Doğa yürüyüşleri, bisiklet turları ve piknik alanları ile ünlü.

#4
Foto - Hava sıcaklıkları artıyor! İstanbul'da nerede tatil yapılır?

Riva İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı olan Riva, Karadeniz kıyısında yer alıyor. Denizi, plajları ve sakin atmosferi ile günübirlik tatiller için tercih ediliyor.

#5
Foto - Hava sıcaklıkları artıyor! İstanbul'da nerede tatil yapılır?

Adalar Büyükada, Heybeliada, Burgaz Adası ve Kınalıada İstanbul'un içindeki sayfiye yerlerinden... İstanbul'a deniz otobüsü, motor ya da vapurla kolayca ulaşılabilen Adalar, bisiklet turları, yürüyüşler ve tarihi yapıları ile ünlü. Özellikle Büyükada, Ada turları ve Aya Yorgi Kilisesi ile popüler. Adalar'da kısa yürüyüşler yapılarak deniz ürünleri ve dondurma yiyebilirsiniz.

#6
Foto - Hava sıcaklıkları artıyor! İstanbul'da nerede tatil yapılır?

Kilyos İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Kilyos, Karadeniz kıyısında yer alıyor. Plajları, su sporları ve yaz festivalleri ile ünlü Kilyos, hava sıcaklıklarını arttığı bir dönemde rüzgarlı temiz havası ile de öne çıkıyor.

#7
Foto - Hava sıcaklıkları artıyor! İstanbul'da nerede tatil yapılır?

Çatalca Çatalca, tarihi yapıları ve yerel lezzetleri ile ünlü olan Çatalca'nın merkezinde gezilecek birçok yer bulabilirsiniz. Çatalca Kalesi ve çevresindeki tarihi yapıları ziyaret edebilirsiniz. Çilingoz Tabiat Parkı: Çilingoz Tabiat Parkı, Karadeniz kıyısında yer alır ve plajı, ormanı ve doğal güzellikleri ile ünlüdür. Kamp yapmak ve doğa yürüyüşleri için ideal. İnceğiz Mağaraları: İnceğiz Köyü yakınlarındaki bu mağaralar, Bizans dönemine ait kaya oyma yapıları ile ünlü. Tarihi ve doğal güzellikleri bir arada sunuyor. Yalıköy: Karadeniz kıyısında yer alan bu köy, sakin plajı ve doğası ile dinlenmek için ideal bir yer. Ormanlı Plajı: Doğal güzellikleri ve temiz denizi ile bilinen Ormanlı Plajı, deniz ve güneşin tadını çıkarmak için ideal.

#8
Foto - Hava sıcaklıkları artıyor! İstanbul'da nerede tatil yapılır?

Silivri Uzun sahil şeridi ile ünlü olan Silivri, deniz keyfi yapmak isteyenler için mükemmel bir seçenek. Sahil boyunca birçok restoran ve kafe var. Silivri'de bulunan Selimpaşa, Silivri'ye bağlı bu sahil kasabası, temiz plajları ve sakin atmosferi ile biliniyor. Özellikle yaz aylarında deniz keyfi için tercih ediliyor. Silivri, golf oynamayı sevenler için de ziyaret edilen bir ilçe. Silivri'nin bir başka sahil kasabası olan Gümüşyaka, plajları ve yazlıkları ile ünlüdür. Denizin ve güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Silivri'de bulunan Mimar Sinan Köprüsü (Mimar Sinan Su Kemeri), Osmanlı dönemi mimarisinin güzel örneklerinden biri.

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