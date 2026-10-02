Almanya’da inşa edilen 3 bin tonluk gizli silah Tel Aviv’e ulaştı! İsrail’i korkutan tek güç Türk Donanması çıktı

Orta Doğu'yu krize sürüklemekten vazgeçmeyen İsrail, basın tarafından 'gizli silahı' olarak tanımlanan ve Almanya'da inşa edilen 3 bin tonluk harp gemisini teslim aldı. İsrail basını gemi ile ilgili haberde ayrıca Türk Donanması'nın yakından takip edildiğinden bahsetti. İsrail Donanması, 14 yıllık hazırlık ve Almanya'dan başlayan 24 günlük yolculuğun ardından en yeni ve en gizli savaş platformu INS Drakon'u Hayfa Deniz Üssü'nde törenle karşıladı.