Almanya’da inşa edilen 3 bin tonluk gizli silah Tel Aviv’e ulaştı! İsrail’i korkutan tek güç Türk Donanması çıktı
İsrail Donanması, Almanya'da 14 yıllık hazırlık sürecinin ardından inşa edilen 3 bin tonluk INS Drakon denizaltısını Hayfa Deniz Üssü'nde düzenlenen törenle teslim aldı. Yaklaşık 500 milyon avro değerindeki bu gelişmiş savaş platformu ülkeye uzak bölgelerde gizli operasyon yetkisi kazandırırken, İsrail basını Türk Donanması'nın güçlenen yapısının Tel Aviv tarafından yakından takip edildiğini yazdı. Ankara'nın deniz gücünü stratejik bir varlık olarak büyümesini anlatan haber, İsrailli savunma yetkililerinin Türk deniz kuvvetlerindeki modernizasyonu endişeyle izlediğini gözler önüne serdi.