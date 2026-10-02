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Almanya’da inşa edilen 3 bin tonluk gizli silah Tel Aviv’e ulaştı! İsrail’i korkutan tek güç Türk Donanması çıktı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Almanya’da inşa edilen 3 bin tonluk gizli silah Tel Aviv’e ulaştı! İsrail’i korkutan tek güç Türk Donanması çıktı

İsrail Donanması, Almanya'da 14 yıllık hazırlık sürecinin ardından inşa edilen 3 bin tonluk INS Drakon denizaltısını Hayfa Deniz Üssü'nde düzenlenen törenle teslim aldı. Yaklaşık 500 milyon avro değerindeki bu gelişmiş savaş platformu ülkeye uzak bölgelerde gizli operasyon yetkisi kazandırırken, İsrail basını Türk Donanması'nın güçlenen yapısının Tel Aviv tarafından yakından takip edildiğini yazdı. Ankara'nın deniz gücünü stratejik bir varlık olarak büyümesini anlatan haber, İsrailli savunma yetkililerinin Türk deniz kuvvetlerindeki modernizasyonu endişeyle izlediğini gözler önüne serdi.

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Foto - Almanya’da inşa edilen 3 bin tonluk gizli silah Tel Aviv’e ulaştı! İsrail’i korkutan tek güç Türk Donanması çıktı

Orta Doğu'yu krize sürüklemekten vazgeçmeyen İsrail, basın tarafından 'gizli silahı' olarak tanımlanan ve Almanya'da inşa edilen 3 bin tonluk harp gemisini teslim aldı. İsrail basını gemi ile ilgili haberde ayrıca Türk Donanması'nın yakından takip edildiğinden bahsetti. İsrail Donanması, 14 yıllık hazırlık ve Almanya'dan başlayan 24 günlük yolculuğun ardından en yeni ve en gizli savaş platformu INS Drakon'u Hayfa Deniz Üssü'nde törenle karşıladı.

#2
Foto - Almanya’da inşa edilen 3 bin tonluk gizli silah Tel Aviv’e ulaştı! İsrail’i korkutan tek güç Türk Donanması çıktı

İsrail basınında yer alan habere göre, yaklaşık 500 milyon avro değerindeki 3 bin tonluk dev denizaltı, gelişmiş İsrail silah ve istihbarat sistemlerinin entegrasyonuyla iki ay içinde tamamen faaliyete geçecek. Düşman kıyılarına yakın bölgelerde fark edilmeden uzun süre operasyon yürütme, üstün istihbarat toplama ve yüksek hassasiyetli saldırı kapasitesine sahip olan INS Drakon, İsrail'in denizaltı filosu Shayetet 7'ye katılan altıncı ve en gelişmiş gemi oldu.

#3
Foto - Almanya’da inşa edilen 3 bin tonluk gizli silah Tel Aviv’e ulaştı! İsrail’i korkutan tek güç Türk Donanması çıktı

Zorlu derin deniz testlerinin ardından teslim alınan denizaltı, İsrail'e bugüne kadar ulaşamadığı uzak bölgelerde tam gizlilikle hareket etme yeteneği kazandırıyor.

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Foto - Almanya’da inşa edilen 3 bin tonluk gizli silah Tel Aviv’e ulaştı! İsrail’i korkutan tek güç Türk Donanması çıktı

İsrail basını, Türk Donanması'nın güçlenen yapısının da Tel Aviv yönetimi tarafından yakından takip edildiğini belirterek "Ankara'nın deniz gücünü stratejik bir varlık olarak giderek daha fazla değerlendirmesi nedeniyle Türk Donanmasının genişlemesi ve modernizasyonunun İsrail savunma yetkilileri tarafından yakından izlendiği belirtiliyor." ifadelerini kullandı.

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