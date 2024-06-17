  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel
4
Hatay'da trafik kazası: 6 yaralı

2024-06-17 07:59:49
Hatay'da trafik kazası: 6 yaralı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin tarlaya uçarak ters dönmesiyle meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

#1
Foto - Hatay'da trafik kazası: 6 yaralı

Kaza, Antakya - Reyhanlı yolu Tayfur Sökmen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tarlaya uçtu.

#2
Foto - Hatay'da trafik kazası: 6 yaralı

Otomobilin tarlaya uçtuğu kazada, 6 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Hatay'da trafik kazası: 6 yaralı

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralıları otomobilden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Yerlikaya'dan korku salan mesaj!
Gündem

Bakan Yerlikaya'dan korku salan mesaj!

Terör örgütlerinin ve mafyanın korkulu rüyası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Konya İl Başkanlığı bayramlaşma programında partililer..
Ersan Şen sonunda bunu da söyledi: Şartlarda anlaşırsak Eylem Tok'un oğlunun davasını alırım
Gündem

Ersan Şen sonunda bunu da söyledi: Şartlarda anlaşırsak Eylem Tok'un oğlunun davasını alırım

Depremde onlarca vatandaşımıza mezar olan müteahhitleri savunduğu için tepki çeken Ersan Şen son açıklamasıyla bu kadar da olmaz dedirtti...
Yunan adalarına akın edenlere büyük şok! Neye uğradıklarını şaşırdılar
Gündem

Yunan adalarına akın edenlere büyük şok! Neye uğradıklarını şaşırdılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinden düzenlenen seferler ile Rodos Adası'na gitmek isteyen Türk vatandaşları, Rodos polisi tarafından engellendi. A..
80 ülke onayladı, 16 ülke çekimser kaldı! Kritik zirveden ortak bildiri
Dünya

80 ülke onayladı, 16 ülke çekimser kaldı! Kritik zirveden ortak bildiri

İsviçre'deki Ukrayna Barış Zirvesi, Bürgenstock Bildirisi ile sona erdi. Ortak bildiri 80 ülke ve 4 kuruluş tarafından onaylandı. 16 ülke is..
Sınıfta kalanlar telafi sınavı mı giriyor? Bakan Tekin’den açıklama
Eğitim

Sınıfta kalanlar telafi sınavı mı giriyor? Bakan Tekin’den açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dokuzuncu sınıflar için başlatılan sınıf tekrarı uygulamasıyla ilgili olarak telafi sınavlarının yapılacağı..
Kredi kartında bir devir kapanıyor!
Teknoloji

Kredi kartında bir devir kapanıyor!

Mastercard, 2030 yılına kadar Avrupa'da online ödemelerde kart numarası ve şifre girme dönemini noktalıyor. Mastercard, bu adımı tokenizasyo..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23