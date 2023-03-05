Hatay'da su dağıtımı aralıksız sürüyor

İçişleri, Milli Savunma ve Sağlık bakanları ile her gün toplantı yaptıklarını dile getiren Memiş, "Koordinatör valilerimiz, kaymakamlarımız hep alandayız. Tek bir derdimiz var, afetzede kardeşlerimizin derdine derman olmak. Onların emrindeyiz. Unvanlarımızı bir kenara bıraktık, unvanımız falan yok, unvan zamanı değil. Tek bir amacımız var, onların bu acılarına ortak olmak ve ihtiyaçlarını mümkün olduğu kadar yüzde 100 oranında gidermek. Bunu giderirken de Türkiye tek yürek oldu, minnettarız hepsine, bütün vatandaşlarımıza. Onların gönderdiği yardımları da net şekilde alana ulaştırıyoruz. Beslediği ineğini bağışlayan teyzemiz var. Maddi durumu çok değil ama köyde pişirdiği tandır ekmeğini alana gönderen vatandaşlarımız var. Holding sahipleri var, yüzlerce, binlerce çadır veya konteynerde yardımcı olan. Böyle gizli kahraman insanlarımız var. Hepsine minnettarız. Bize düşen de eşit, adil şekilde, hiçbir ayrım yapmaksızın bu yardımları alana ulaştırmak ki bunu da yapıyoruz." dedi.