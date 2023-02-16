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Türkiye
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Hatay'da son durum havadan görüntülendi!

2023-02-16 12:23:37
Hatay'da son durum havadan görüntülendi!

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depreminin 11'inci gününe girildi.

#1
Foto - Hatay'da son durum havadan görüntülendi!

Depremin en çok hasar verdiği Hatay'da sabah saatlerinden itibaren ekiplerin sahada yoğun çalışması devam ederken, enkaza dönen şehir merkezinin son hali de havadan görüntülendi.

#2
Foto - Hatay'da son durum havadan görüntülendi!

AFAD koordinesinde sahada taramaların sürdüğü şehirde, umutların kesildiği noktalarda iş makineleri ile enkazlar da tedbirli olarak çalışmayı sürdürdü.

#3
Foto - Hatay'da son durum havadan görüntülendi!

İş makinelerinin de desteğiyle her iki binadan birinin yıkıldığı şehirde enkazlar ve kentin son durumu görüntülerle gözler önüne serildi.

#4
Foto - Hatay'da son durum havadan görüntülendi!

Hatay'da son durum havadan görüntülendi...

#5
Foto - Hatay'da son durum havadan görüntülendi!

Hatay'da son durum havadan görüntülendi...

#6
Foto - Hatay'da son durum havadan görüntülendi!

Hatay'da son durum havadan görüntülendi...

#7
Foto - Hatay'da son durum havadan görüntülendi!

Hatay'da son durum havadan görüntülendi...

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